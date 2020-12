Μπαράζ επαφών Δένδια με Γαλλία, Ολλανδία, Ουγγαρία και Λιθουανία

Μπαράζ επαφών και συνομιλιών έχει τις τελευταίες ώρες ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ενόψει των επικείμενων συναντήσεων του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον πρέσβη της Γαλλίας Πατρίκ Μεζονέβ. Η ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών, καθές και περιφερειακά θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της «παραγωγικής συνάντησης», σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Νωρίτερα, πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Ολλανδίας Στεφ Μπλοκ. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, συζήτησαν για τρέχοντα ευρωπαϊκά θέματα, καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση στο twitter.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Ν. Δένδιας και με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σζιτζάρτο. Στο επίκεντρο της συνομιλίας οι πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στη συνέχεια ο υπουργός Εξωτερικών είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ομόλογό του στη Λιθουανία, Λίνας Λινκεβίσιους, με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο να βρίσκονται στο επίκεντρο της συνομιλίας.