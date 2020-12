Μητσοτάκης: Η Ελλάδα βελτίωσε πάρα πολύ την απορρόφηση πόρων από την ΕΕ

Την ικανοποίησή του για τον υψηλό ρυθμό απορρόφησης από την Ελλάδα πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Twitter.

«Η Ελλάδα έχει βελτιώσει πάρα πολύ την απορρόφηση πόρων από την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Ανάπτυξη και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ένα σημαντικό επίτευγμα σε μια εποχή που η προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε την πλήρη αξιοποίηση των πόρων της ΕΕ», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Greece has tremendously improved the absorption of funds from the European Regional Development and the European Social Fund - an important feat at a time when our priority is to ensure that EU resources are fully utilized. pic.twitter.com/reqdgWWf7H