Μητσοτάκης για κυρώσεις στην Τουρκία: Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται – Κρίνεται η αξιοπιστία της ΕΕ

Μήνυμα πως οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται έστειλε προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο θέμα της Τουρκίας.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως τίθεται θέμα αξιοπιστίας της ΕΕ ως το διακύβευμα της συζήτησης, εξηγώντας ότι «στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου αποφασίσαμε ότι σε περίπτωση που η Τουρκία συνεχίσει τις προκλήσεις θα υπάρξουν συνέπειες. Ορίσαμε από κοινού ότι η ημερομηνία θα ήταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Τώρα θα φανεί αν ως Ευρώπη είμαστε αξιόπιστοι. Pacta sunt servanda», είπε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι στην εξαιρετικά πλούσια ημερήσια διάταξη ξεχωρίζει και η εκκρεμότητα του βέτο που έχει θέσει η Ουγγαρία και η Πολωνία για έγκριση προϋπολογισμού και Ταμείου Ανάκαμψης. «Εκτιμώ η πρόταση για συμβιβασμό που έχει γίνει βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση και η εκκρεμότητα θα λήξει σήμερα. Η Ελλάδα έχει ήδη καταθέσει από τις πρώτες χώρες το δικό της σχέδιο για το πώς θα αξιοποιήσει τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα χρήματα πρέπει να πέσουν στις πραγματικές οικονομίες ΕΕ το συντομότερο δυνατό », υπογράμμισε.

Ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού:

Στην εξαιρετικά πλούσια ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής ξεχωρίζω δύο θέματα τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία: Tο πρώτο αφορά την εκκρεμότητα του veto που έχει θέσει η Ουγγαρία και η Πολωνία όσον αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού και του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκτιμώ ότι η πρόταση, η συμβιβαστική, η οποία έχει επιτευχθεί κινείται στη σωστή κατεύθυνση και ότι αυτό το ζήτημα, η εκκρεμότητα, θα λήξει σήμερα.

On the issue of the Eastern Mediterranean what is at stake is very simple. It is the credibility of the European Union. We agreed in October that, should Turkey continue its provocative behavior, there will be consequences. Pacta sunt servanda. #EUCO pic.twitter.com/KIDjdis38f