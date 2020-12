Στο δείπνο των «27» η μάχη για τις κυρώσεις στην Τουρκία - «Pacta sunt servanda» το μήνυμα Μητσοτάκη - Ο Ερντογάν ήδη προεξοφλεί τον χαμηλό πήχη

Μέσα σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον όπου το στρατόπεδο των χωρών (Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα κ.α) που τάσσονται κατά των κυρώσεων στην Τουρκία παραμένει στην σκληρή γραμμή και δέχεται να ρίξει πολύ λίγο νερό στο κρασί του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καλείται να δώσει μια δύσκολη μάχη προκειμένου η Ελλάδα να επιτύχει έστω ένα μίνιμουμ των διεκδικήσεων της. Καταφθάνοντας στη Σύνοδο Κορυφής που ξεκίνησε τις εργασίες της το μεσημέρι στις Βρυξέλλες διεμήνυσε ότι διακυβεύεται η ίδια η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου αποφασίσαμε, όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ότι σε περίπτωση που η Τουρκία συνεχίσει την παραβατική συμπεριφορά θα υπάρχουν συνέπειες» δήλωσε.

«Και ορίσαμε από κοινού ότι ημερομηνία λήψης των αποφάσεων θα είναι αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, του Δεκεμβρίου» τόνισε. «Τώρα, λοιπόν, θα φανεί εάν πραγματικά ως Ευρώπη είμαστε αξιόπιστοι σε αυτά τα οποία εμείς οι ίδιοι έχουμε συμφωνήσει. “Pacta sunt servanda” (οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται).»

On the issue of the Eastern Mediterranean what is at stake is very simple. It is the credibility of the European Union. We agreed in October that, should Turkey continue its provocative behavior, there will be consequences. Pacta sunt servanda. #EUCO pic.twitter.com/KIDjdis38f