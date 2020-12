Σύνοδος Κορυφής - Συμπεράσματα για Τουρκία: Αναλυτικά τι περιλαμβάνουν για τις κυρώσεις - Ενδεχόμενο διεύρυνσης τον Μάρτιο

Ένα διπλωματικό θρίλερ έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής, αναφορικά με την ευρωπαϊκή στάση έναντι της Τουρκίας. Έπειτα από πυρετώδεις και πολύωρες διαπραγματεύσεις οι ηγέτες των κρατών μελών κατέληξαν σε κείμενο συμπερασμάτων, στο οποίο γίνεται λόγος για περιοριστικά μέτρα έναντι της Τουρκίας.

Το Γαλλικό Πρακτορείο μεταδίδει επικαλούμενο ευρωπαίους διπλωμάτες, μεταδίδει πως «τα μέτρα που αποφασίστηκαν θα είναι κυρώσεις σε βάρος προσώπων, και ενδέχεται να υπάρξουν επιπρόσθετα μέτρα εάν η Τουρκία συνεχίσει τις ενέργειές της».

Πράγματι στα συμπεράσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα γίνεται αναφορά στην επιβολή κυρώσεων κατά προσώπων, με παραπομπή στη συμφωνία της 11ης Νοεμβρίου του 2019. Επιπρόσθετα αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης των περιοριστικών μέτρων στο Συμβούλιο του προσεχούς Μαρτίου.

«Ανακαλώντας τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Κορυφής της 1ης και 2ας Οκτωβρίου, η ΕΕ παραμένει δεσμευμένη στην υπεράσπιση των συμφερόντων της και των κρατών μελών της, όπως επίσης και στη διαφύλαξη της περιφερειακής σταθερότητας», τονίζεται στα συμπεράσματα και προστίθεται:

At #EUCO conclusions were adopted on Eastern Mediterranean pic.twitter.com/y7djq3BWRd