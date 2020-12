Συνάντηση Δένδια με Πάιατ: Συζήτηση για τις διμερείς σχέσεις, την Ανατολική Μεσόγειο και τις κυρώσεις στην Τουρκία

Συνάντηση με τον Τζέφρι Πάιατ είχε ο Νίκος Δένδιας, με την Ανατολική Μεσόγειο και την Τουρκία να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών, στη συνάντηση με τον Πρέσβη των ΗΠΑ, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, τα περιφερειακά ζητήματα και η Ανατολική Μεσόγειος.

Παράλληλα, ο κ. Πάιατ, ενημέρωσε των έλληνα ΥΠΕΞ για τη χθεσινή ανακοίνωση επιβολής κυρώσεων CAATSA από τις ΗΠΑ στην Τουρκία.

«Σηματοδοτώντας το τέλος ενός ιδιαιτέρως παραγωγικού έτους για την πρόοδο στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας με τον Υπουργό Νίκο Δένδια και κοιτάζοντας μπροστά με τη φιλοδοξία να πετύχουμε ακόμη περισσότερα το 2021!», ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter ο Αμερικανός πρέσβης.

I met with @USAmbPyatt @GreeceMFA. Focus on bilateral relations, regional issues & #EasternMediterranean. US Ambassador also informed me on yesterday's announcement regarding the U.S. imposition of sanctions on Turkey under CAATSA. pic.twitter.com/tMtJFZZdFa