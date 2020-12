Φλερτ Ερντογάν με Μέρκελ εν αναμονή του Μπάιντεν - Φοβάται ντόμινο κυρώσεων και παίζει κρυφτό με τις διερευνητικές - Άφαντος ο γαμπρός

Με το βλέμμα στραμμένο στην Ουάσινγκτον και την ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά το τηλεφώνημα που έκανε στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, επικοινώνησε και με την Γερμανίδα καγκελάριο προκειμένου να της μεταφέρει το νέο μήνυμα που έχει επιστρατεύσει, αυτό της νέας σελίδας που θέλει να ανοίξει στις σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ.

Οι αμερικανικές κυρώσεις με την υπογραφή Πομπέο για τους S-400 που επιφέρουν πλήγμα στην τουρκική αμυντική βιομηχανία και τις εξαγωγές της σε πολεμικό εξοπλισμό σε τρίτες χώρες, γεγονός που επηρεάζει την εύθραυστη οικονομία της και αποδυναμώνει την εθνική αμυντική βιομηχανία, έχουν θορυβήσει τον Τούρκο πρόεδρο. Είναι ξεκάθαρο ότι φοβάται ντόμινο κυρώσεων, παρά το γεγονός ότι στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου έπεσε στα μαλακά. Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν ήταν «ασπιρίνες».

Εάν όμως ο Τζο Μπάιντεν στείλει αυστηρό μήνυμα, αρνούμενος να ανακαλέσει τις κυρώσεις, θα βρεθεί σε δύσκολη θέση και η ΕΕ στο ραντεβού του Μαρτίου όταν θα ξανασυζητήσουν οι «27» το πλαίσιο των ευρωτουρκικών σχέσεων και σε ό,τι αφορά στην τελωνειακή ένωση και τις ευρύτερες εμπορικές σχέσεις των κρατών - μελών με την Τουρκία. Δεν μπορεί να συνεχίσει να στρουθοκαμηλίζει εάν Ερντογάν δεν έχει κάνει πραγματικά βήματα επιδείξης καλής θέλησης και προχωρά σε μονομερείς ενέργειες ξαναστέλνοντας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα το Oruc Reis ή ανεβάζοντας την ένταση με προκλητικές δηλώσεις και παράνομες διεκδικήσεις.

Ένα μέτωπο συμμαχιών εντός της ΕΕ επιχειρεί να χτίσει ο Ερντογάν προσεταιρίζοντας τις χώρες που πήραν θέση κατά των κυρώσεων. Αν και λήγει η γερμανική προεδρία στις 31 Δεκεμβρίου και για το πρώτο εξάμηνο του 2021 την σκυτάλη παίρνει η Πορτογαλία, το Βερολίνο θα συνεχίζει να ασκεί ηγετικό ρόλο. Μπορεί να απέτυχε σε όλους τους στόχους που είχε θέσει η Ανγκέλα Μέρκελ ως προτεραιότητες της. Οι αποφάσεις όμως στην ΕΕ παίρνονται με ομοφωνία, η φωνή του Βερολίνου θα είναι ηχηρή μαζί και με τις χώρες που είτε κινούνται στην ίδια γραμμή κατά των κυρώσεων στην Τουρκία είτε απλώς ανήκουν στη γερμανική σφαίρα επιρροής.

Η Μέρκελ είναι «έντιμη συνομιλήτρια» όπως την αποκάλεσε ο Ερντογάν. Είναι τοις πάσι γνωστό όμως ότι την πάτησε μαζί του διότι στις παρεμβάσεις που επιχείρησε να κάνει στην ελληνοτουρκική κρίση το καλοκαίρι, άλλα της υποσχέθηκε και άλλα έκανε. Οι σχέσεις τους πάγωσαν. Αλλά και πριν τη σύνοδο του Δεκεμβρίου η Μέρκελ αν και μίλησε για προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, επισήμανε ότι χρειάζεται τον θαυμασμό μας διότι φιλοξενεί 4 εκατομμύρια μεταναστών και προσφύγων στα εδάφη της.

Το υπογάστριο της Γερμανίας χτυπάει ο Ερντογάν. Ζήτησε από τη Μέρκελ μαζί με τη «νέα σελίδα» στις σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία και επικαιροποίηση της συμφωνίας για το μεταναστευτικό, η οποία πάντα συνοδεύεται από επιπλέον οικονομικές απαιτήσεις της Τουρκίας. Το μεταναστευτικό είναι το «κλειδί» για μια θετική ατζέντα των ευρωτουρκικών σχέσεων όπως επισήμανε στην Γερμανίδα καγκελάριο.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου χτύπησε με ανάρτηση στο Twitter συνεχίζοντας τον κλεφτοπόλεμο με τις διερευνητικές. Έγραψε ότι «θέλει να του δώσει μία φιλική συμβουλή».

Να «σταματήσει να ζητά βοήθεια από άλλους προσβάλλοντας την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού».

Εύχεται μάλιστα το 2021 να είναι η χρονιά που θα διευθετήσουμε τις διαφορές μας με δίκαιο τρόπο, μιλώντας ευθέως, ειλικρινά και σοβαρά».

Dear Niko, here's some friendly advice for the new year- stop asking for help from others and injuring the Greek people’s dignity. May 2021 be the year when we settle our differences equitably by talking directly, sincerely, and earnestly. @NikosDendias https://t.co/ui3hyO8iYi