Δένδιας σε Τσαβούσογλου: Εγκαταλείψτε τις απειλές πολέμου - Γίνετε λιγότερο νεο-Οθωμανοί - Αποφύγετε τις προκλήσεις

Με τρεις συμβουλές ενόψει του νέου έτους αποφάσισε να απαντήσει μέσω Twitter ο Νίκος Δένδιας, στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος προ ημερών είχε αναρτήσει στα social media μήνυμα συμβουλεύοντας τον Έλληνα ΥΠΕΞ, ώστε να σταματήσει η χώρα μας να ζητά βοήθεια από άλλους, για τις μεταξύ μας διαφωνίες.

«Αγαπητέ μου φίλε Μεβλούτ ευχαριστώ. Καθώς ανταλλάσουμε ευχές και συμβουλές, μπορεί το 2021 να είναι το έτος των 3 "Α" για την Τουρκία.

1. Εγκαταλείψτε τις απειλές του πολέμου εναντίον της Ελλάδας σε περίπτωση που ασκήσυμε τα νόμιμα δικαιώματά μας. Ζούμε στον 21ο αιώνα.

2. Φιλοδοξείτε να γίνετε πιο Ευρωπαίοι. Λιγότερο νεο- Οθωμανοί Αυτό θα εξυπηρετήσει καλύτερο τον τουρκικό λαό.

3. Αποπφύγε τις προκλήσεις και τις παράνομες δραστηριότητες.

Παρεμπιπτόντως. Υπάρχει ένα πράγμα που ξέχασες να αναφέρεις ξανά Μεβλούτ: είναι το διεθνές δίκαιο. Η μόνη βάση για έναν εποικοδομητικό διάλογο για τη διαφορά μας, αγαπητέ μου φίλε. Ευτυχισμένο το 2021»,έγραψε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας.

Στη διάρκεια του briefing ο Στέλιος Πέτσας κληθείς να σχολιάσει το επίμαχο tweet του Τούρκου ΥΠΕΞ και αν μετά από αυτό υπάρχει περιθώριο επανέναρξης διερευνητικών επαφών σημείωσε: «Έχουμε πει ότι η Τουρκία πρέπει να επιδείξει συνέχεια και συνέπεια στην αποκλιμάκωση της παραβατικής συμπεριφοράς. Αυτό δεν κρίνεται σε μία ημέρα. Θέλει ένα βάθος χρόνου επομένως έχουμε αρκετές εβδομάδες μπροστά μας να αξιολογηθεί η συμπεριφορά της γειτονικής χώρας. Εμείς πάντα θα λέμε ότι θέλουμε τη συζήτηση, να ξαναπιάσουμε το νήμα από εκεί που σταμάτησε για να διευθετήσουμε τι μία και μοναδική διαφορά μας που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών».

Να «σταματήσει να ζητεί βοήθεια από άλλους» κάλεσε την Ελλάδα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, απευθυνόμενος μέσω Twitter στον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια, χρησιμοποιώντας μάλιστα και πρώτο ενικό.

«Αγαπητέ Νίκο, εδώ είναι μερικές φιλικές συμβουλές για το νέο έτος – σταματήστε να ζητάτε βοήθεια από άλλους και να πληγώνετε την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Ίσως το 2021 είναι η χρονιά που θα διευθετήσουμε τις διαφορές μας μιλώντας ανοιχτά και ειλικρινά», έγραψε στα αγγλικά ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Dear Niko, here's some friendly advice for the new year- stop asking for help from others and injuring the Greek people’s dignity. May 2021 be the year when we settle our differences equitably by talking directly, sincerely, and earnestly. @NikosDendias https://t.co/ui3hyO8iYi