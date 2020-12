Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια με τον ΥΠΕΞ Αγίας Έδρας

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Αγίας Έδρας Αρχιεπίσκοπο Πολ Ρίτσαρντ Γκάλαχερ (Paul Richard Gallagher) πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επέτειο των 40 ετών διπλωματικών σχέσεων Ελλάδος-Βατικανού, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I spoke by phone to #HolySee Secretary for Relations with States Archbishop Paul Richard Gallagher. 40th anniversary of 🇬🇷🇻🇦 diplomatic relations in focus. pic.twitter.com/4pfQ4IMIfQ