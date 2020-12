Τα μηνύματα των ηγετών της ΕΕ για τον κορωνοϊό – Μητσοτάκης: Το εμβόλιο αφετηρία μιας νέας καλύτερης ζωής

«Ενωμένοι απέναντι στον κορωνοϊό»: Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενόψει της έναρξης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση των μαζικών εμβολιασμών των ευρωπαίων πολιτών ώστε να ξαναπάρουμε τις ζωές μας πίσω.

Με ένα ευρηματικό βίντεο, το Συμβούλιο αναφέρεται στην εκστρατεία. Σε αυτό φιλοξενούνται οι δηλώσεις του Σαρλ Μισέλ και των 27 ηγετών των κρατών – μελών.

Στο βίντεο φιλοξενούνται και οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Στις φετινές γιορτές, ας κάνουμε πράξει τις ευχές μας για υγεία, με τη σκέψη σε όσους συμπολίτες μας δοκιμάζονται, αλλά και όσους πολεμούν την πανδημία. Προστατεύοντας ο ένας τον άλλον. Και μετατρέποντας το εμβόλιο σε αφετηρία μιας νέας καλύτερης ζωής για όλους».

2020 has been a challenging year that has shown us once more: we are stronger together. pic.twitter.com/DhrqPZptG3