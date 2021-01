Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια με Ράμα - Τι συζήτησαν

Συνεχίζει τις τηλεφωνικές επαφές του ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Ο κ. Δένδιας είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα με τον οποίο, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε, συζήτησαν για τις πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις.

