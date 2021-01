Τσίπρας για εισβολή διαδηλωτών στο Καπιτώλιο: Οι εχθροί της Δημοκρατίας θα ηττηθούν

Τον αποτροπιασμό του για την εισβολή διαδηλωτών στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στο Twitter.

«Αποτρόπαιες εικόνες ακροδεξιάς βίας στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ που δείχνουν πόσο σημαντικό είναι το να προστατέψουμε τη Δημοκρατία κάθε μέρα και παντού. Η εκλογή του Τζο Μπάιντεν πρέπει να γίνει σεβαστή. Οι εχθροί της Δημοκρατίας θα ηττηθούν», έγραψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Disgraceful images of far right violence in #USCapitol prove how important it is to protect democracy every day and everywhere.

The election of @JoeBiden must and will be respected.

The enemies of democracy will be defeated.