Επικοινωνία Ν. Δένδια με τον ΥΠΕΞ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμιρατινό ομόλογό του, σεΐχη Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν (Abdullah Bin Zayed Al Nahyan), είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Κατά τη συνομιλία τους, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τις περιφερειακές εξελίξεις, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

