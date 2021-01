Στέιτ Ντιπάρτμεντ για διερευνητικές επαφές: Αφορούν θέματα θαλάσσιας οριοθέτησης

Οι ΗΠΑ χαιρετίζουν την επανάληψη των διερευνητικών συνομιλιών Ελλάδας-Τουρκίας, οι οποίες θα έχουν ως αντικείμενο θέματα θαλάσσιας οριοθέτησης, σημειώνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι οι συνομιλίες έχουν τη προοπτική να οδηγήσουν στον περιορισμό των περιφερειακών εντάσεων.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν όλες τις προσπάθειες μείωσης των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και χαιρετίζουν τις πληροφορίες ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι έτοιμες να ξεκινήσουν διερευνητικές συνομιλίες πάνω σε θέματα θαλάσσιας οριοθέτησης. Αυτές οι συνομιλίες έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στη μείωση των περιφερειακών εντάσεων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κύβος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ερρίφθη για τις διερευνητικές επαφές, με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών να ανακοινώνει την επανέναρξή τους στις 25 Ιανουαρίου, πέντε ημέρες μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Σταθερή θέση της ελληνικής πλευράς παραμένει ότι αντικείμενο των διαπραγματεύσεων μπορεί να αποτελέσει μόνο η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, ωστόσο προβληματισμό εξακολουθούν να προκαλούν οι τοποθετήσεις Τούρκων αξιωματούχων, οι οποίοι ανοίγουν τη βεντάλια των ζητημάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Δευτέρας το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, ο 61ος πρώτος γύρος των διερευνητικών επαφών θα λάβει χώρα στην Κωνσταντινούπολη, στις 25 Ιανουαρίου 2021.

Όπως επισήμαναν διπλωματικές πηγές «η τουρκική πλευρά επικοινώνησε με την ελληνική πλευρά και πρότεινε όπως η διεξαγωγή του 61ου γύρου των Διερευνητικών Επαφών λάβει χώρα στην Κωνσταντινούπολη στις 25 Ιανουαρίου 2021. Η ελληνική πλευρά αποδέχθηκε την πρόσκληση».

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ και το τουρκικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε την επανέναρξη των συνομιλιών στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών.

Press Release Regarding the Exploratory Talks Between Turkey and Greece https://t.co/IaBohn7E3K pic.twitter.com/ovyq0bpBGC