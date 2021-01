Το έμμεσο κάλεσμα Ερντογάν για συνάντηση με Μητσοτάκη και η απάντηση της Αθήνας – Έτοιμοι για κλιμάκωση οι Τούρκοι με νέες προκλητικές NAVTEX

Σε τροχιά διερευνητικών επαφών κινούνται Αθήνα και Άγκυρα ενόψει των συζητήσεων στην Κωνσταντινούπολη στις 25 Ιανουαρίου. Ωστόσο, παρά την απόσυρση του Oruc Reis οι τόνοι δεν λένε να πέσουν καθώς αξιωματούχοι της γείτονος χτυπούν μία στο καρφί και μία στο πέταλο δείχνοντας απρόθυμοι να εγκαταλείψουν την εμπρηστική ρητορική.

Από τη μία ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στέλνει έμμεσες προσκλήσεις για διάλογο, από την άλλη ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου επιμένει στη θέση για συζήτηση όλων των ανοιχτών θεμάτων κατά τις διερευνητικές, ενώ Άγκυρα φροντίζει να υπενθυμίζει πως ανά πάσα στιγμή μπορεί να κλιμακώσει την ένταση, εκδίδοντας μπαράζ NAVTEX.

Η Αθήνα από την πλευρά της κρατά μικρό καλάθι, διαμηνύει πως η ατζέντα περιλαμβάνει μόνο συζητήσεις για τις θαλάσσιες ζώνες και δηλώνει ανοιχτεί στο ενδεχόμενο συνάντησης με Μητσοτάκη – Ερντογάν μόνο στην περίπτωση που η Τουρκία αποκλιμακώσει εμπράκτως την ένταση.

Πώς υποδέχεται η Αθήνα το κάλεσμα Ερντογάν

Οι διεργασίες στα ελληνοτουρκικά το τελευταίο διάστημα εντάθηκαν. Την περασμένη Δευτέρα ανακοινώθηκε η ημερομηνία επανέναρξης των διερευνητικών επαφών -25 Ιανουαρίου στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο των προσχηματικών ανοιγμάτων του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνολικά προς τη Δύση, προχώρησε σε μια θεαματική κυβίστηση: Από εκεί που έλεγε πως δεν θα συναντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τώρα απευθύνει εμμέσως κάλεσμα προς τον Έλληνα πρωθυπουργό για συνάντηση. «Συνεχίζονται τόσο οι διμερείς οι επαφές μας, όσο και η υπόλοιπη επικοινωνία μας. Σε όλες αυτές τις επαφές το θέμα της επικοινωνίας με την Ελλάδα και τον Μητσοτάκη είναι κάτι που το αντιμετωπίζουμε θετικά. Είπαμε ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε» τόνισε ο Ερντογάν, όπως μετέδωσε η Hurriyet. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι αυτό αφορά τόσο τις συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών όσο και του ίδιο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως έγραψε το Newpost, η Αθήνα αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα το κάλεσμα του προέδρου της Τουρκίας, κρατώντας παράλληλα μικρό καλάθι. Σε μια πρώτη απάντηση κυβερνητικές πηγές, θύμιζαν τη δήλωση του πρωθυπουργού, ότι «δεν θα έπρεπε να είναι θέμα αν και πώς θα μιλήσει ο Έλληνας πρωθυπουργός με τον Τούρκο πρόεδρο – δεν θα έπρεπε να είναι είδηση. Δεν σημαίνει ότι επειδή μπορεί να υπάρχει μια επικοινωνία, πρέπει σώνει και καλά να λύσουμε όλα τα ζητήματα με τα οποία διαφωνούμε…Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας».

Σημείωναν επίσης με νόημα ότι το κλίμα είναι θετικό και εφόσον διατηρηθεί μια τέτοια συνάντηση θα ήταν χρήσιμη. Οι ίδιες πηγές υπογράμμιζαν το «εφόσον» και αυτό γιατί η Τουρκία θα πρέπει να δείξει πως θέλει πράγματι διάλογο καλή τη πίστη, ενώ θα πρέπει να δείξει έμπρακτα πως αποκλιμακώνει την ένταση, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα για μια τέτοια συνάντηση.

Θέλουν να συζητήσουν όλες τις διαφορές οι Τούρκοι

Πάντως, οι Τούρκοι επιμένουν πως στις προσεχείς διερευνητικές επαφές θέλουν να συζητηθεί το σύνολο των προκλητικών απαιτήσεών τους. Αυτό δήλωσε ξεκάθαρα για ακόμη μια φορά ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου: «στις διερευνητικές επαφές θα συζητήσουμε όσα συζητήσαμε στις 60 συναντήσεις. Αν εκείνοι μας πουν “εμείς δεν θέλουμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα”, τότε δεν έχουν κανένα νόημα οι διερευνητικές επαφές. Στα πλαίσια αυτά δεν υπάρχει μόνο το θέμα των θαλάσσιων περιοχών ευθύνης».

«Αν μας προτείνουν να κάνουμε ξεχωριστές συζητήσεις για τις τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης τότε θα τους απαντήσουμε ως “ναι” η “όχι”. Εμείς από την αρχή είπαμε πως είμαστε έτοιμοι να συναντηθούμε δίχως προϋποθέσεις και να συζητήσουμε όλα τα θέματα. Στις διερευνητικές επαφές εντάσσονται όλα τα θέματα των διαφωνιών», είπε ακόμη ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

Από την πλευρά του, την Πέμπτη, ο Διευθυντής Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν θύμισε την υποκριτική στάση της Τουρκίας. Ότι δηλαδή ναι μεν ισχυρίζεται ότι θέλει διάλογο για επίλυση των προβλημάτων, αλλά δεν εγκαταλείπει τη θέση που αποτελεί και βασικό «αγκάθι» στις σχέσεις των δύο χωρών, δηλαδή τη «Γαλάζια Πατρίδα». Όπως χαρακτηριστικά ισχυρίστηκε, «η Ανατολική Μεσόγειος είναι μέρος της Γαλάζιας Πατρίδας της Τουρκίας», ενώ τόνισε πως «ορισμένες χώρες προέβησαν σε δηλώσεις και βήματα που κλιμάκωσαν την ένταση».

«Η Τουρκία συνεχίζει να διαχειρίζεται τη διαδικασία χωρίς να υποχωρεί και χωρίς να παραιτείται από την ισότητα, τη διπλωματία και τον διάλογο. Ποτέ δεν θα παραιτηθούμε από τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας», είπε ο Αλτούν, ισχυριζόμενος μάλιστα πως «είναι προφανές ότι η Τουρκία τηρεί συνετή στάση».

Πάντως η Αθήνα παραμένει σταθερή στην πάγια θέση της που δεν είναι άλλη από το ότι οι μόνες διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι οι θαλάσσιες ζώνες και η υφαλοκρηπίδα, κάτι που διαμήνυσε σε όλους τους τόνους ο υπουργός Εξωτερικών. «Έχει σημασία να υπάρξει ομαλή συνέχιση αυτών των συζητήσεων και είναι ανάγκη να απέχει η Τουρκία από τις προκλήσεις» υπογράμμισε ακόμα.

Μπαράζ NAVTEX για ασκήσεις με πραγματικά πυρά στο Αιγαίο

Πάντως, η Τουρκία φροντίζει να θυμίζει πως πάντα διατηρεί ανοιχτή την επιλογή της στρατιωτικής κλιμάκωσης. Συγκεκριμένα, το βράδυ της Παρασκευής, εξέδωσε τρεις νέες παράνομες NAVTEX για δέσμευση περιοχών στο Αιγαίο για ασκήσεις με πραγματικά πυρά.

Μάλιστα, οι NAVTEX έχουν ισχύ σχεδόν για όλο το 2021, καθώς λήγουν τον Δεκέμβριου του τρέχοντος έτους.

Όλες οι NAVTEX περιλαμβάνουν ασκήσεις με πυρά και έχουν ισχύ από 16 Ιανουαρίου μέχρι 16 Σεπτεμβρίου και από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2021, με εξαίρεση τα Σαββατοκύριακα και τις εθνικές εορτές και επετείους.

Οι προκλητικές NAVTEX

