Μητσοτάκης για εκλογή Λάσετ στην ηγεσία του CDU: «Συγχαρητήρια στον φίλο μου Αρμιν - Μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες»

Συγχαρητήρια ευχήθηκε στον «φίλο μου» Αρμιν Λάσετ για την εκλογή του στην ηγεσία του CDU ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο twitter.

Ο 'Αρμιν Λάσετ είναι ο νέος αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας (CDU), καθώς έπειτα από δύο ψηφοφορίες έλαβε 521 ψήφους, στο πλαίσιο του συνεδρίου το οποίο πραγματοποιείται χθες και σήμερα ψηφιακά. Ο δεύτερος φιναλίστ Φρίντριχ Μερτς έλαβε 466 ψήφους.

O Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχάρη τον κ. Λάσετ, «τον φίλο μου Άρμιν», όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, για την ανάληψη των καθηκόντων του και πρόσθεσε πως ευελπιστεί σε καλή συνεργασία για τις διμερείς σχέσεις και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και αλληλεγγύης.

Congratulations to @ArminLaschet on his election as the new chairman of the CDU. My friend Armin and I share the same values in the great @EPP family. I wish him every success for the benefit of bilateral relations and the strengthening of European cooperation and solidarity. pic.twitter.com/0BLU6baELz