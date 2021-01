Συνάντηση Νίκου Δένδια με τον πρεσβευτή της Γερμανίας – Τι συζήτησαν

Συνάντηση με τον πρεσβευτή της Γερμανίας είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο κ. Δένδιας τονίζει πως επί τάπητος τέθηκαν διμερή και περιφερειακά θέματα.

