Στις Βρυξέλλες ο Νίκος Δένδιας - Με ποιους θα συναντηθεί

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει μια σειρά διμερών επαφών.

Ο ίδιος μάλιστα ανάρτησε βίντεο από την είσοδό του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.

Κατά την προσέλευσή μου σήμερα στις Βρυξέλλες, στη συνάντηση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ - Arriving at the #EU Foreign Affairs Council #FAC meeting taking place today in #Brussels. pic.twitter.com/puxsN9oVOZ