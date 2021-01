Δείπνο Μπορέλ σε Δένδια: Επί τάπητος ευρωτουρκικές σχέσεις και Ανατολική Μεσόγειος

Δείπνο εργασίας με τον Ύπατο Αρμοστή της ΕΕ Ζόζεπ Μπορέλ για θέματα εξωτερικής πολιτικής είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας σε ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε πως επί τάπητος τέθηκαν οι ευρωτουρκικές σχέσεις και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε δείπνο εργασίας με τον ΥΕ/ΑΕ @JosepBorrellF. Συζητήσαμε για τις ευρωτουρκικές σχέσεις και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο - Working dinner with #HRVP @JosepBorrellF in #Brussels. #EU-Turkey relations & recent developments in #EasternMediterranean in focus. pic.twitter.com/831HgwqRrG