Επικεφαλής ΠΟΥ σε Τσίπρα: Πρέπει να μοιραστούμε το know how για το εμβόλιο

Στο ζήτημα της ισότητας όσον αφορά την παραγωγή και τη διανομή εμβολίων κορωνοϊού αναφέρθηκε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ με αφορμή την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα.

Στην ανάρτησή του με αφορμή αντίστοιχη ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Dr. Tedros Adhanom, αφού ευχαριστεί τον πρώην πρωθυπουργό για το τηλεφώνημα, στη συνέχεια τονίζει ότι: «θα πρέπει να μοιραστούμε το know how, να αυξηθεί η παραγωγή των εμβολίων και να διασφαλιστεί ότι οι δόσεις του εμβολίου του κορωνοϊού θα πρέπει να δοθούν πρώτα σε υγειονομικούς και ευπαθείς ομάδες σε όλες τις χώρες».

Thank you for a very good call, @tsipras_eu, former Prime Minister of #Greece. We must #ACTogether to share know how, increase vaccine production and ensure doses of #COVID19 vaccines are given first to all health workers and vulnerable populations in all countries. #VaccinEquity https://t.co/ORLeN9YeQu