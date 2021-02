Πλεύρης στον Alpha 98,9 για Ικαρία: Ασκούν κριτική αυτοί που πάνε σε συλλαλητήρια με χιλιάδες κόσμο

Η αντιπολίτευση ρίχνει λάδι στη φωτιά τόνισε στο «Ραντάρ» με τους Τάκη Χατζή και Δήμο Βερύκιο στο ραδιόφωνο του Alpha 98,9 ο Θάνος Πλεύρης, αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.

«Κριτική και ανακοινώσεις βγάζουν αυτοί που ξεκάθαρα έχουν παραβιάσει τα μέτρα. Λένε δεν θα τα τηρήσουμε. Είναι οι ίδιοι που αύριο θα βρίσκονται στα συλλαλητήρια των 3,4,5 χιλιάδων κόσμου. Για να καταλάβουμε την υποκρισία που υπάρχει εδώ πέρα», είπε αναφορικά με το περιστατικό στην Ικαρία.

«Εγώ αφήνω το κομμάτι «εμβολιασμένοι που λέμε». Πάμε στα πραγματικά περιστατικά. Πρώτα από όλα επειδή ασκήθηκε και μία κριτική γιατί ο πρωθυπουργός πηγαίνει στην Ικαρία. Ο πρωθυπουργός πολύ σωστά πήγε στην Ικαρία σε ακριτικά νησιά και μάλιστα αν θέλετε και νησιά που δεν είναι προνομιακά της Νέας Δημοκρατίας, ότι πήγε δηλαδή να χαϊδέψει δηλαδή δικούς του ψηφοφόρους. Αντιθέτως πήγε σε ένα νησί κατά βάση, που έχει σχεδόν 70% ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ για να δώσει το μήνυμα ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός στους Έλληνες και σε αυτά τα νησιά εμβολιάζονται πρώτοι. Ο πρωθυπουργός ο ίδιος είχε όλα τα μέτρα τα οποία υπήρχαν και το τραπέζι το οποίο έγινε. Και κάτι το οποίο έχει ειπωθεί και λέγεται και στην ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι για λόγους επικοινωνίας θα προσπαθήσει και στο μέλλον ο πρωθυπουργός σε όλες τις περιοδείες που γίνονται να αποφευχθεί κάποια εικόνα που μπορεί να παρεξηγηθεί. Και πάμε τώρα στη λογική. Ένας πρωθυπουργός μετά από πάρα μα πάρα πολλά χρόνια πήγε σε ένα ακριτικό νησί, είναι λογικό ο κόσμος που υπάρχει εκεί να πάει να τον δει. Προσπάθησαν να τηρηθούν τα μέτρα και σε όλη την πορεία τηρήθηκαν τα μέτρα. Υπάρχει η εικόνα που είναι παραπάνω κόσμος στην οικία που δεν σχετίζεται με το τραπέζι που ήταν ο πρωθυπουργος και αναφέρθηκε σε αυτό ο κ. Στεφανάδης. Και όταν λέμε για τον κ. Στεφανάδη, γιατί άκουσα κριτική και για τον ίδιο, ο ίδιος ο κ. Στεφανάδης και η ομάδα του είναι αυτοί που έχουν μία πολύ σημαντική μελέτη για φάρμακο κατά του κορωνοϊού που την έχουν πάρει Καναδοί και δημοσιεύεται και περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα», είπε αρχικά.

«Δεν σας το πάω αλλού. Αντιθέτως και η ανακοίνωση είδατε ότι τηρήθηκαν όλα τα μέτρα που έχουν προβλεφθεί. Μιλάμε για συγκεκριμένα άτομα σε ένα ακριτικό νησί που κατά βάση είναι συνοδεία και ένας κόσμος ο οποίος προσήλθε που ήταν λογικό. Σε κάθε περίπτωση λέει η ίδια ανακοίνωση ότι ο πρωθυπουργός θα εφιστήσει την προσοχή ώστε στις επόμενες περιοδείες ώστε να μη δοθεί λάθος επικοινωνιακή εικόνα. Αλλά με συγχωρείται. Κριτική και ανακοινώσεις βγάζουν αυτοί που ξεκάθαρα έχουν παραβιάσει τα μέτρα. Λένε δεν θα τα τηρήσουμε. Είναι οι ίδιοι που αύριο θα βρίσκονται στα συλλαλητήρια των 3,4,5 χιλιάδων κόσμου. Για να καταλάβουμε την υποκρισία που υπάρχει εδώ πέρα. (…) Εγώ για να είμαι απόλυτα ειλικρινής κ. Χατζή να δεχθώ τον πολίτη ο οποίος θα πει εγώ βρίσκομαι έξι η ώρα στο Λεκανοπέδιο διότι η κατάσταση στο Λεκανοπέδιο είναι πάρα πολύ αυστηρή δεν θέλω να δω την παραμικρή εικόνα. Αλλά εδώ μιλάμε είναι μία αξιωματική αντιπολίτευση που προσπαθεί να ρίξει λάδι στη φωτιά», συμπλήρωσε.

Για τα «αυτογκολ» σε Ικαρία και take away σημείωσε: «Τι προτιμώ και τι θέλω από μία κυβέρνηση. Να μην επιμένει σε ένα λάθος που έχει κάνει και να το διορθώνει. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό; Δηλαδή φανταστείτε αυτή τη στιγμή προκειμένου επικοινωνιακά να μη χρεωθεί η κυβέρνηση ότι είχε ένα πισωγύρισμα στο take away να έλεγε ότι εγώ εμμένω σε μία απόφαση που πρότειναν οι ειδικοί που στην πράξη φάνηκε ότι ήταν μία λανθασμένη απόφαση που κακώς την πήρε η πολιτική εξουσία. Εσείς τι προτιμάτε σε μία τέτοια κατάσταση;».

Για τις επικρίσεις του ξένου Τύπου για το γεγονός πως η ιστορία της Ικαρίας δεν καλύφθηκε επαρκώς στην Ελλάδα σημείωσε: «Πρώτα απ’ όλα είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι Τύπου που το λέει. (…) Η αντιπολίτευση τα βάζει με τον Τύπο».

«Εμείς δεν έχουμε αλαζονεία κ. Βερύκιε και κ. Χατζή και λέμε πως για την όποια επικοινωνιακή λανθασμένη εικόνα δόθηκε θα υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή στο μέλλον. Και ο κ. Στεφανάδης έβγαλε μία ιδιαιτέρως προσεκτική ανακοίνωση, ένας άνθρωπος καταξιωμένος στο χώρο του και αναλαμβάνει μία ευθύνη που δεν του αναλογεί. Ενώ είχε λάβει όλα τα μέτρα ήρθε και παραπάνω κόσμος. Να το βάλουμε στη σωστή του διάσταση. Και σε αυτή τη διάσταση σωστά το βάζετε εσείς οι δημοσιογράφοι. Δεν είναι όμως συμψηφισμός να πω ότι να το βάζουν αυτοί που αύριο θα είναι με τρεις και τέσσερις χιλιάδες κόσμο και με καμία τήρηση των μέτρων είναι υποκρισία», συμπλήρωσε.