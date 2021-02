Φραγκογιάννης για Πρέσπες: Εντός Φεβρουαρίου συνάντηση για ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα

Εντός Φεβρουαρίου προγραμματίζεται, σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών Κ. Φραγκογιάννη, η νέα συνάντηση της Μεικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τα ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα, η οποία συστάθηκε δυνάμει της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Κατρούγκαλου, ο υφυπουργός, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, επισήμανε ότι το τελευταίο διάστημα η Επιτροπή έχει συνεδριάσει δύο φορές, στις 19 Οκτωβρίου 2020 και στις 16 Δεκεμβρίου 2020 και ότι «δεν τίθεται ζήτημα υστέρησης στη λειτουργία της». Τουναντίον, πρόσθεσε, «οι εργασίες τελούν εν εξελίξει, ενώ προγραμματίζεται νεότερη συνάντηση εντός του Φεβρουαρίου».Παράλληλα, ο κ. Φραγκογιάννης αναφέρθηκε στις πληροφορίες του υπουργείου Εξωτερικών, ότι πρόκειται σύντομα, «όπως μας έχει δηλώσει και ο υπουργός Εξωτερικών της γείτονος (Μπουγιάρ Οσμάνι) το όνομα του Επιμελητηρίου των Σκοπίων, «που είναι ένα από τα εμπόδια που έχουμε» θα αλλάξει σε Chamber of Commerce of North Macedonia, από Macedonian Chamber of Commerce.

Από την πλευρά του, ο κ. Κατρούγκαλος είπε ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί γιατί υπάρχει η χρονική καθυστέρηση στην προώθηση των μνημονίων της Συμφωνίας των Πρεσπών, «εάν δεν υφίσταται μια πραγματική πολιτική ομηρία της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη, απέναντι στη δήλωση και την καθόλου κρυμμένη απειλή του πρώην πρωθυπουργού (Α. Σαμαρά). [..] Η πολιτική σας είναι δέσμια της εθνικιστικής σας πτέρυγας» είπε ο κ. Κατρούγκαλος.

Ανταπαντώντας, ο κ. Φραγκογιάννης επισήμανε την κοινή θέση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης στην ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας και επανέλαβε την επιδίωξη της κυβέρνησης για εμβάθυνση των σχέσεων Αθηνών-Σκοπίων, στο πλαίσιο της αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας.