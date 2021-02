Σκληρό Lockdown Μαρτίου 2020 για να μην γίνει η Αττική Μπέργκαμο - Θα είναι 2+1 εβδομάδων και βλέπουμε- ON OFF μέχρι τέλη Απριλίου - Όλο το παρασκήνιο

Ο κύβος ερρίφθη. Η Αττική μπαίνει σε αυστηρό lockdown τύπου Μαρτίου με κλειστά τα σχολεία και την αγορά. Οι πληροφορίες του NEWPOST αναφέρουν ότι μπορεί να ανακοινώθηκε διάρκεια δυο εβδομάδων αλλά ας θεωρούμε σχεδόν βέβαιη και την τρίτη. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αναμένεται ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες ημέρες. Η τήρηση των μέτρων έστω αυτήν την ύστατη ώρα αναδεικνύεται σε ατομικό και εθνικό στοίχημα. Η βρετανική μετάλλαξη που είναι κατά 50-70% πιο μεταδοτική έχει διεισδύσει σχεδόν παντού. Το κρύο και οι καθυστερήσεις των εμβολιασμών φέρνουν και στην Ελλάδα το τρίτο κύμα. Κορυφαίος υπουργός δήλωσε στο NEWPOST «μην έχετε καμία αμφιβολία ότι με on off θα πάμε μέχρι τέλη Απριλίου».

Απόφαση Μητσοτάκη

Η απόφαση για κυβερνητική εισήγηση υπέρ του αυστηρού lockdown στην Επιτροπή Λοιμωξιολόγων ήταν του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Είχε δίλημμα για κάποια 24ωρα. Ήθελε να κρατήσει ανοιχτό ένα παράθυρο για τα σχολεία και το λιανεμπόριο στην περίοδο των εκπτώσεων. Το πρόσωπο κλειδί που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να καταλήξει στο lockdown ο κ.Μητσοτάκης ήταν ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας που είχε χτυπήσει ηχηρή καμπάνα από την προηγούμενη εβδομάδα, μιλώντας στην Επιτροπή Διαφάνειας και Θεσμών της Βουλής για την εξέλιξη της πανδημίας. «Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έχουμε τελειώσει με τον ιό, είναι εδώ και θα μας ταλαιπωρήσει και θα μας πιέσει ακόμη», ανέφερε o καθηγητής στις 3 Φεβρουαρίου, προειδοποιώντας ότι θα επικρατήσουν οι μεταλλάξεις. Εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος για την Αττική επισημαίνοντας ότι υπάρχει αυξητική τάση στις νέες νοσηλείες.

Αντίστροφη μέτρηση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΝEWPOST η αντίστροφη μέτρηση για το γενικό lockdown άρχισε την περασμένη Τρίτη (2/9) όταν τα πρώτα τετραψήφια κρούσματα -τα περισσότερα αφορούσαν την Αττική- σήμαναν κόκκινο συναγερμό στους ειδικούς αλλά και την κυβέρνηση. Αρμόδιοι κυβερνητικοί και θεσμικοί παράγοντες με τους οποίους συνομίλησε το NEWPOST δεν απέκλειαν ένα άμεσο γενικό lockdown, μέσα στα επόμενα 24ωρα, εάν συνεχιζόταν η ραγδαία αύξηση.

Οι επόμενες δύο ημέρες (Τετάρτη - Πέμπτη) δεν έδωσαν τα 1400 - 1500 κρούσματα που θα σηματοδοτούσαν μια επιθετική εξέλιξη της διασποράς αλλά τα αντανακλαστικά ήταν σε πλήρη εγρήγορση καθώς άλλα στοιχεία (πχ λύματα) χτυπούσαν καμπάνες για όσα θα έρχονταν. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν διστακτικός για ένα lockdown χωρίς ακόμη να πιέζεται το ΕΣΥ. Ταυτόχρονα γίνονταν εκτιμήσεις ότι θα μπορούσε να επιστρατευτεί και ο ιδιωτικός χώρος της υγείας ο οποίος στην Αττική έχει περισσότερες δυνατότητες σε σχέση με την Θεσσαλονίκη.

Στις 4 Φεβρουαρίου η Επιτροπή Ειδικών συνεδρίασε εκτάκτως. Στις 5 Φεβρουαρίου μετά από πολύωρη συνεδρίαση - θρίλερ που καθυστέρησε και τις ανακοινώσεις Χαρδαλιά, η πλειοψηφία έκανε την εισήγηση για ημίμετρα. Δέκα ειδικοί όμως (το ένα τρίτο) ήταν υπέρ ενός αυστηρού γενικού lockdown και ήταν η πρώτη φορά που η μειοψηφία ήταν τόσο ισχυρή.

Τα ημίμετρα έμειναν στον αέρα. Η πράξη έδειξε ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας το Σαββατοκύριακο μετά τις 6μμ οδήγησε σε τεράστιες ουρές στα σούπερ μάρκετ και σε μεγάλους συνωστισμούς σε παραλίες και παραλιακά μέτωπα με βόλτες των πολιτών τις προηγούμενες ώρες. Το take away καταργήθηκε για λίγες ώρες για να επανέλθει κανονικά όπως και οι λαϊκές αγορές. Μόνο το click in shop τελικά έκλεισε.

Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία το Σαββατοκύριακο και τα κρούσματα της Δευτέρας χτύπησαν κόκκινο. Οι έρευνες στα λύματα υπό τον καθηγητή Αναλυτικής Χημείας έδειξαν Νικόλα Θωμαίδη έδειξαν αύξηση του ιικού φορτίου κατά 204% και γύρω στο 100% στη Θεσσαλονίκη από τις εκεί ερευνητικές ομάδες.

Ο πρωθυπουργός που επισκεπτόταν χθες την Κύπρο και το Ισραήλ ήταν σε ανοιχτή γραμμή με τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια και τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα. Η παρακολούθηση των κρουσμάτων και των άλλων παραμέτρων του αλγόριθμου που παρακολουθεί το Μαξίμου (εισαγωγές, διασωληνωμένοι, θάνατοι, δείκτης μεταδοτικότητας κλπ) οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε lockdown για να αποφευχθούν τα χειρότερα, όπως κι έγινε...

Σήμερα ο πρωθυπουργός συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη για την αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων με τη συμμετοχή του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά, του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ στον Υπουργό Επικρατείας Θοδωρή Λιβάνιου, του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιου για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκη Σκέρτσου, του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Χρήστου Ταραντίλη, του Καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα και του Προέδρου του ΕΟΔΥ, Παναγιώτη Αρκουμανέα. «Παρατέθηκαν τα δεδομένα, ο Πρωθυπουργός ζήτησε την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής των επιστημόνων έτσι ώστε να εξεταστεί η λήψη μέτρων για την Αττική» δήλωσε ο κ.Κικίλιας. Συνεδρίασε η Επιτροπή και ανακοινώθηκε το lockdown όπως και διάγγελμα (πρωθυπουργικές δηλώσεις) του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 7.30μμ.

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει αύριο για να αποφασίσει και για την Θεσσαλονίκη.

Δυσμενή σενάρια

«Έχουμε ενσωματώσει στις προβλέψεις και το ενδεχόμενο ενός ολικού lockdown, και έχουμε σχεδιασμό για όλα τα σενάρια, ακόμη και για τα δυσμενέστερα» τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στον Γιώργο Παπαδάκη στον ΑΝΤ1. Επανέλαβε ότι το κόστος για την διαχείριση ενός τέτοιου ενδεχόμενου θα φτάσει τα 3 δισ. ευρώ το μήνα από τα 2,4 δισ. που είναι σήμερα με τους υφιστάμενους περιορισμούς λόγω της πανδημίας. Ο υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο υπό τις παρούσες συνθήκες να παραταθεί η αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων που έχει δοθεί από πέρσι και πέρα από το τέλος Απριλίου ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και το βαθμό λειτουργίας της οικονομίας.