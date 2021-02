Σκληρό Lockdown στην Αττική: Το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση – Τα στοιχεία που τρομάζουν – Τι θα ισχύει από την Πέμπτη

Ο κύβος ερρίφθη. Η Αττική μπαίνει σε αυστηρό lockdown τύπου Μαρτίου με κλειστά τα σχολεία και την αγορά να κατεβάζει ρολά σε πρώτη φάση από την προσεχή Πέμπτη έως και τις 28 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, κυβέρνηση και ειδικοί δεν τρέφουν αυταπάτες: Θεωρείται πολύ πιθανό ότι τα μέτρα θα επεκταθούν για όσο χρειαστεί ώστε να υποχωρήσει η διασπορά του κορωνοϊού σε διαχειρίσιμα επίπεδα.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν σε δραματικό τόνο. Σημείωσε πως «δίμηνο που ακολουθεί η βεντάλια των περιορισμών ενδεχομένως θα ανοίγει και θα κλείνει ανάλογα με τα επίπεδα του συναγερμού. Από μας εξαρτάται τι θα συμβαίνει κάθε φορά. Όμως είναι και το τελευταίο μίλι προς την ελευθερία», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. Επί της ουσίας ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως οι περιορισμοί βρίσκονται στη ζωή μας για κάποιους μήνες ακόμα.

Απόφαση Μητσοτάκη

Όπως έγραψε νωρίτερα το Newpost, η απόφαση για κυβερνητική εισήγηση υπέρ του αυστηρού lockdown στην Επιτροπή Λοιμωξιολόγων ήταν του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Είχε δίλημμα για κάποια 24ωρα. Ήθελε να κρατήσει ανοιχτό ένα παράθυρο για τα σχολεία και το λιανεμπόριο στην περίοδο των εκπτώσεων. Το πρόσωπο κλειδί που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να καταλήξει στο lockdown ο κ.Μητσοτάκης ήταν ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας που είχε χτυπήσει ηχηρή καμπάνα από την προηγούμενη εβδομάδα, μιλώντας στην Επιτροπή Διαφάνειας και Θεσμών της Βουλής για την εξέλιξη της πανδημίας. «Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έχουμε τελειώσει με τον ιό, είναι εδώ και θα μας ταλαιπωρήσει και θα μας πιέσει ακόμη», ανέφερε o καθηγητής στις 3 Φεβρουαρίου, προειδοποιώντας ότι θα επικρατήσουν οι μεταλλάξεις. Εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος για την Αττική επισημαίνοντας ότι υπάρχει αυξητική τάση στις νέες νοσηλείες.

Ο πρωθυπουργός, εξηγώντας την απόφαση της κυβέρνησης, υπογράμμισε πως «η εμπειρία από το πρώτο κύμα της πανδημίας, όπως και από το lockdown μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, δείχνει ότι όσο πιο γρήγορα εφαρμόζονται περιορισμοί, τόσο πιο γρήγορα αίρονται. Και πως όσο δραστικότεροι είναι αυτοί, τόσο μεγαλύτερο είναι και το αποτέλεσμά τους».

«Αυτός είναι κι ο λόγος των σημερινών μου επιλογών: Να χτυπηθεί η έξαρση του COVID-19 πριν εξαπλωθεί, μειώνοντας συνολικά την κινητικότητα. Και να δοθεί χρόνος στο Σύστημα Υγείας, καθώς θα προχωρούν γρήγορα οι εμβολιασμοί.Γνωρίζω τι σημαίνουν όλα αυτά για την οικονομία. Για τον έμπορο που κρατά κλειστό το μαγαζί του και τον επαγγελματία που αφήνει τη δουλειά του. Για τον εργαζόμενο, αλλά και για τον άνεργο. Θα ξαναπώ, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει οικονομία χωρίς υγεία. Ούτε καλοί πελάτες χωρίς υγιείς πολίτες. Άλλωστε, μία προσπάθεια δύο εβδομάδων τώρα, μπορεί να φέρει νωρίτερα το πλήρες άνοιγμα της αγοράς», συνέχισε ο κ .Μητσοτάκης

Αντίστροφη μέτρηση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΝEWPOST η αντίστροφη μέτρηση για το γενικό lockdown άρχισε την περασμένη Τρίτη (2/9) όταν τα πρώτα τετραψήφια κρούσματα -τα περισσότερα αφορούσαν την Αττική- σήμαναν κόκκινο συναγερμό στους ειδικούς αλλά και την κυβέρνηση. Αρμόδιοι κυβερνητικοί και θεσμικοί παράγοντες με τους οποίους συνομίλησε το NEWPOST δεν απέκλειαν ένα άμεσο γενικό lockdown, μέσα στα επόμενα 24ωρα, εάν συνεχιζόταν η ραγδαία αύξηση.

Οι επόμενες δύο ημέρες (Τετάρτη - Πέμπτη) δεν έδωσαν τα 1400 - 1500 κρούσματα που θα σηματοδοτούσαν μια επιθετική εξέλιξη της διασποράς αλλά τα αντανακλαστικά ήταν σε πλήρη εγρήγορση καθώς άλλα στοιχεία (πχ λύματα) χτυπούσαν καμπάνες για όσα θα έρχονταν. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν διστακτικός για ένα lockdown χωρίς ακόμη να πιέζεται το ΕΣΥ. Ταυτόχρονα γίνονταν εκτιμήσεις ότι θα μπορούσε να επιστρατευτεί και ο ιδιωτικός χώρος της υγείας ο οποίος στην Αττική έχει περισσότερες δυνατότητες σε σχέση με την Θεσσαλονίκη.

Στις 4 Φεβρουαρίου η Επιτροπή Ειδικών συνεδρίασε εκτάκτως. Στις 5 Φεβρουαρίου μετά από πολύωρη συνεδρίαση - θρίλερ που καθυστέρησε και τις ανακοινώσεις Χαρδαλιά, η πλειοψηφία έκανε την εισήγηση για ημίμετρα. Δέκα ειδικοί όμως (το ένα τρίτο) ήταν υπέρ ενός αυστηρού γενικού lockdown και ήταν η πρώτη φορά που η μειοψηφία ήταν τόσο ισχυρή.

Τα ημίμετρα έμειναν στον αέρα. Η πράξη έδειξε ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας το Σαββατοκύριακο μετά τις 6μμ οδήγησε σε τεράστιες ουρές στα σούπερ μάρκετ και σε μεγάλους συνωστισμούς σε παραλίες και παραλιακά μέτωπα με βόλτες των πολιτών τις προηγούμενες ώρες. Το take away καταργήθηκε για λίγες ώρες για να επανέλθει κανονικά όπως και οι λαϊκές αγορές. Μόνο το click in shop τελικά έκλεισε.

Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία το Σαββατοκύριακο και τα κρούσματα της Δευτέρας χτύπησαν κόκκινο. Οι έρευνες στα λύματα υπό τον καθηγητή Αναλυτικής Χημείας έδειξαν Νικόλα Θωμαΐδη έδειξαν αύξηση του ιικού φορτίου κατά 204% και γύρω στο 100% στη Θεσσαλονίκη από τις εκεί ερευνητικές ομάδες.

Τι φέρνει το νέο lockdown στην Αττική

Τα μέτρα θα εξειδικευτούν από τους συναρμόδιους υπουργούς σε συνέντευξη Τύπου το μεσημέρι της Τετάρτης στις 12:00. Κατά την ενημέρωση από τον Υφυπουργό, ανακοινώσεις θα κάνουν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, η Γενική Γραμματέας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Άννα Στρατινάκη, καθώς και ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Άγγελος Μπίνης.

Κατόπιν της εισήγησης της επιτροπής επιδημιολόγων ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε ότι αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας κάθε μορφής λιανεμπορίου, ενώ στο εξής όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης θα λειτουργούν εξ αποστάσεως, εκτός από την ειδική αγωγή που θα συνεχιστεί με φυσική παρουσία.

Επιπλέον, η έξοδος για ατομική άσκηση θα νοείται μόνο κοντά στον τόπο της κατοικίας χωρίς τη χρήση οχήματος με την μετακίνηση 6.

Αναλυτικότερα παραμένει η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21. 00 το βράδυ μέχρι τις 05.00 το πρωί από Δευτέρα έως Παρασκευή. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας για το Σάββατο και την Κυριακή ξεκινά στις 6 το απόγευμα και ισχύει μέχρι τις 5 το πρωί στην Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Από Πέμπτη 11/2 κλείνουν καταστήματα λιανικής και κομμωτήρια, ενώ παραμένουν ανοιχτά σούπερ μάρκετ, καταστήματα τροφίμων, φαρμακεία και βενζινάδικα.

Σχετικά με την εστίαση και τα καφέ θα λειτουργούν με την ισχύουσα λογική, delivery και take away.

Οι συγκλίνουσες πληροφορίες αναφορικά με τις εκκλησίες κάνουν λόγο για λειτουργία με παρουσία έως 9 ατόμων

Παράλληλα, υπάρχει ενδεχόμενο να είναι ανοιχτά τα ανθοπωλεία στις 14/2 που είναι η γιορτή των ερωτευμένων.