Φόρουμ «Φιλία» - Σκληρά μηνύματα Δένδια: Η ειρήνη απειλείται από αναθεωρητικές δυνάμεις

«Φιλοδοξία της Ελλάδας είναι να αποτελέσει μια γέφυρα μεταξύ της Ανατολικής Μεσογείου και του Κόλπου, με τα Βαλκάνια και την υπόλοιπη Ευρώπη», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση του «Φόρουμ Φιλία» που φιλοξενείται σήμερα στην Αθήνα με τη συμμετοχή της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Κύπρου, του Μπαχρέιν, της Σαουδικής Αραβίας και της Γαλλίας.

«Αυτό που μας ενώνει όλους σήμερα είναι η καταδίκη παράνομων πράξεων, η καταδίκη παράλογων πράξεων, που υποσκάπτουν την ειρήνη και την ασφάλεια», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.

Η “οικογενειακή” φωτογραφία από το #PhiliaForum στην Αθήνα, στο οποίο συμμετείχαν οι Υπουργοί από 🇬🇷🇧🇭🇨🇾🇪🇬🇸🇦🇦🇪 - Family photo with #Bahrain, #Cyprus, #Egypt, #SaudiArabia & #UAE Ministers during #PhiliaForum in #Athens. pic.twitter.com/lpJJePK5Pi