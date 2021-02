Επικοινωνία Ν. Δένδια με τον ΥΠΕΞ της Αιγύπτου

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι, είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου και τις περιφερειακές εξελίξεις, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του Ν. Δένδια στο Twitter.

