Αποχωρεί από την «κούρσα» για την προεδρία του ΟΟΣΑ η Άννα Διαμαντοπούλου – Τι λέει για την απόφασή της

Με ανάρτησή της, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρώην επίτροπος της χώρας μας στην ΕΕ και υποψήφια για την προεδρία του ΟΟΣΑ, Άννα Διαμαντοπούλου ανακοίνωσε την απόσυρση της υποψηφιότητάς της.

I decided to withdraw my bid to be SG of the #OECD, in an effort to facilitate consensus in the selection process. Grateful to @PrimeministerGR for his constant trust & endorsement. Grateful, also, to member-countries, whose support placed my candidacy at the third top place.