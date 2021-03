Μητσοτάκης για αποχώρηση Διαμαντοπούλου: «Τα θερμότερα συγχαρητήρια - Πραγματικά εμπνευσμένη εκστρατεία»

Την αποχώρηση της Άννας Διαμαντοπούλου από την «κούρσα» για την προεδρία του ΟΟΣΑ σχολίασε με ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τα θερμότερα συγχαρητήρια στην Άννα Διαμαντοπούλου για μία πραγματικά εμπνευσμένη εκστρατεία και πολλές ευχαριστίες στις χώρες μέλη που υποστήριξαν την υποψηφιότητά της», αναφέρει αρχικά στο μήνυμά του ο κ. Μητσοτάκης.

«Ενόψει των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε όλοι, η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη σε μια ολοένα στενότερη συνεργασία εντός του πλαισίου του ΟΟΣΑ», καταλήγει ο πρωθυπουργός.

Warmest congratulations to @adiamantopoulou for a truly inspiring campaign and many thanks to the member countries that supported her candidacy. In the face of the great challenges we all face, Greece remains committed to an ever closer cooperation within the @OECD framework. https://t.co/UrY9iJchDo