Κυμπουρόπουλος: Σέβομαι την αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος – Να δώσουμε δικαίωμα και στο παιδί που δεν μπορεί να μιλήσει

Για σπέκουλα που ξεκίνησε από τον ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, αναφορικά με τον σάλο που ξέσπασε από την στάση του σε ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιου σχετικά με τις αμβλώσεις.

Ο ευρωβουλευτής ψήφισε θετικά σε ψήφισμα που αναφέρει ότι η ανθρώπινη ζωή ενός παιδιού «πρέπει πάντα να προστατεύεται, ξεκινώντας από τη στιγμή της σύλληψης» και ο ίδιος σχολίασε ότι: «Σέβομαι απόλυτα το δικαίωμα των γυναικών στην αυτοδιάθεση του σώματός τους. Άλλωστε σε παρόμοια ψηφίσματα που έχουν μιλήσει για την άμβλωση στο παρελθόν , είμαι υπέρ γιατί σέβομαι και αναγνωρίζω αυτό το δικαίωμα όταν μάλιστα η γυναίκα δεν έχει δώσει την έγκρισή της για να γίνει κάτι τέτοιο».

Αναφερόμενος στο επίμαχο ψήφισμα και τη στάση που κράτησε ο ίδιος ο κ. Κυμπουρόπουλος τόνισε τα εξής: «Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μία σπέκουλα η οποία ξεκίνησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ένα συνολικά ψήφισμα για τα δικαιώματα του παιδιού, αυτό ψηφίζαμε. Όταν το παιδί βρίσκεται στη μήτρα της μητέρας, όταν είναι μικρό, δεν έχει τη δύναμη να μιλήσει , δεν πρέπει να μιλήσουμε και εμείς για αυτό; Δεν μπορώ να ξέρω για την ανακοίνωση του κόμματός μου. Καταλαβαίνω απόλυτα όλο αυτό που έχει γίνει από την μεριά του κόσμου. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει ξεκάθαρο είναι ότι δεν ψήφισα και δεν θα ψήφιζα κάτι που αφαιρεί το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του σώματος των γυναικών».

Ο ίδιος μάλιστα σχολίασε ότι δεν τραυματίζεται από το συμβάν η σχέση του με το κόμμα -καθώς η ΝΔ κράτησε αποστάσεις από τη στάση του κ. Κυμπουρόπουλου- και επεσήμανε ότι θα ακολουθήσει ένας διάλογος.

«Πολλοί συνάδελφοι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ αυτής της τροπολογίας. Σκέφτομαι λίγο το θέμα και από αυτή τη θέση που σίγουρα με επηρεάζει, αν η μητέρα μου είχε δει ότι είμαι ανάπηρος θα με σκότωνε ή όχι; Θεωρώ ότι ναι υπάρχει το δικαίωμα στην άμβλωση και δεν είμαι κατά. Αλλά θέλω να δώσω και το δικαίωμα και στο παιδί που δεν μπορεί να μιλήσει… Και θέλω να το συζητήσουμε. Θέλω να υπάρχει και αυτό το δικαίωμα, ως δικαίωμα», συμπλήρωσε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Νέα Δημοκρατία άδειασε τον ευρωβουλευτή του κόμματος Στέλιο Κυμπουρόπουλο, σχετικά με την ψήφο του αναφορικά με το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Η ΝΔ με ανακοίνωσή της τονίζει πως η ψήφος του ευρωβουλευτή, «δεν εκφράζει το κόμμα και τον Πρόεδρό του».

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας: «Η ΝΔ έχει ξεκάθαρη θέση, σταθερά και διαχρονικά για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Το θέμα αυτό έχει λυθεί για την ελληνική κοινωνία εδώ και δεκαετίες. Είναι προφανές ότι η ψήφος του ευρωβουλευτή κ. Στέλιου Κυμπουρόπουλου δεν εκφράζει το κόμμα και τον Πρόεδρό του».

Είχαν προηγηθεί σφοδρές αντιδράσεις στα social media, αλλά και παρέμβαση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Η πληροφορία ήρθε στη δημοσιότητα μέσω των social media και δη του Twitter, όπου χρήστης του ανέβασε την πληροφορία με το κείμενο των υπογραφών των ευρωβουλευτών.

On the topic of how Greek MEPs voted last week, Stelios Kympouropoulos (EPP) joined the far right in voting for this:



"...the human life of the child must always be

protected, starting from the moment of conception;"



i.e., that women shouldn't be allowed the right to choose. pic.twitter.com/8fH4NQAR2p