Κορωνοϊός: Αυτό είναι το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό που πρότεινε η Κομισιόν - Οι τρεις επιλογές

Τη δημιουργία ενός ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού για τη διευκόλυνση της ασφαλούς ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 προτείνει η Κομισιόν, υιοθετώντας την πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι το πιστοποιητικό θα βοηθήσει μέσω του Τουρισμού στην ενίσχυση των οικονομιών που έχουν πληγεί από την πανδημία.

Europe is moving forward with our proposal. The introduction of a Digital Green Certificate is on track for implementation. This is a decision that will significantly facilitate the movement of citizens and will help boost tourism and the economies that rely heavily on it. https://t.co/VgLxrxvnvn