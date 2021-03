Η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας: Το βίντεο του ΥΠΕΞ για την πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική της χώρας

Βασικός πυλώνας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής αποτελούν οι κοινοί στόχοι και συμφέροντα στη βάση των ευρωπαϊκών αξιών και αρχών και του διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας, τόνισε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, κατά την τηλεδιάσκεψη που είχε με τους πρεσβευτές των κρατών-μελών της ΕΕ. Και αυτό ακριβώς θέλησε να αναδείξει το υπουργείο Εξωτερικών με ένα βίντεο δύο λεπτών που «ανέβασε» στον επίσημο λογαριασμό του στο Τwitter, για την πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική και τον ρόλο της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της.

