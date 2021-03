Με τηλεδιάσκεψη τελικά η Σύνοδος Κορυφής λόγω έξαρσης της πανδημίας - Η ατζέντα

Με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής στις 25 και 26 Μαρτίου και όχι με φυσική παρουσία όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει μεγάλος τρόμος για τις μεταλλάξεις του κορωνοϊού και η ανησυχία έχει να κάνει με την έξαρση κρουσμάτων, τη στιγμή που συνεχίζεται ο εμβολιασμός.

«Ο Πρόεδρος του ΕυρωπαΪκού Συμβουλίου αποφάσισε να πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου μετά την αύξηση κρουσμάτων COVID-19 στα κράτη μέλη. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με όλους τους ηγέτες» σημείωσε ο Μπάρεντ Λέιντς.

.@eucopresident has decided to a videoconference for the March #EUCO following the surge of #COVID19 cases in member states.



The president will in the meantime continue consultations with all leaders.



Details on logistics will follow shortly.