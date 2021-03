Πελώνη: Ελπίζουμε ότι οι γιατροί θα πράξουν το καθήκον τους, διαφορετικά θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα

«Η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα μας εξακολουθεί να είναι επιβαρυμένη και η πίεση στο ΕΣΥ εντείνεται και η κούραση όλων αυξάνεται. Σε αυτά τα δεδομένα η κυβέρνηση απαντά με ενίσχυση του ΕΣΥ και επιδεικνύοντας τα αναγκαία μέτρα όσων αφορά στην ανάσχεση της επιδημίας. (….) Στην προσπάθεια αυτή η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα που προχωρά σε παροχή self test σε όλο τον πληθυσμό. Κάθε πολίτης θα μπορεί να προμηθεύεται ένα τεστ ανά εβδομάδα παρέχοντας τον ΑΜΚΑ στον φαρμακοποιό. Κάθε πολίτης θα έχει έτσι τη δυνατότητα επιτήρησης της υγείας του και σύμπραξης στην προσπάθεια ανάσχεσης της διασποράς του ιού. Στην ίδια κατεύθυνση θα συμβάλει η επιτάχυνση του εμβολιασμού που εξελίσσεται με ασφάλεια και υποδειγματικό τρόπο», είπε η Αριστοτελία Πελώνη στη διάρκεια του briefing.

Για το ενδεχόμενο γιατροί που επιτάχθηκαν να αρνηθούν να παράσχουν υπηρεσίες σχολίασε: «Ελπίζουμε και προσβλέπουμε ότι οι γιατροί θα πράξουν το καθήκον τους σε αυτή την ώρα της μεγάλης ευθύνης και θα συμμετάσχουν στη μεγάλη προσπάθεια. Διαφορετικά θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα από το Σύνταγμα και το Νόμο».

Μάλιστα, χαρακτήρισε τη μάχη με την πανδημία «πόλεμο της γενιάς μας».

Ερωτηθείσα αν τα self test θα προσμετρώνται στα δεδομένα και πως σημείωσε: «Τα self test θα προστεθούν στα τεστ που γίνονται καθημερινά για την επιδημιολογική επιτήρηση από τον ΕΟΔΥ, θα υπάρξει δυνατότητα για δήλωση σε συγκεκριμένη πλατφόρμα ωστόσο οι λεπτομέρειες αυτές θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Υπογραμμίζω ότι τα τέσσερα δωρεάν self test το μήνα που παρέχει η κυβέρνηση είναι δωρεάν και δεν υπάρχει κανένα αντίτιμο».

Σε ερώτηση για το πότε θα δούμε επιπέδωση της καμπύλης και αν βρίσκεται στο τραπέζι το άνοιγμα του Λιανεμπορίου στις 29 Μαρτίου απάντησε: «Δεν είμαι επιδημιολόγος, δεν μπορώ να μιλήσω εγώ για την επιπέδωση της καμπύλης είναι μία δύσκολη περίοδος, υπάρχει μεγάλη πίεση στο ΕΣΥ. Είναι ακόμα Δευτέρα αυτά θα τα πούμε την Παρασκευή».

Απαντώντας στον Αλέξη Τσίπρα που λέει ότι η κυβέρνηση αφήνει covid-free τις ιδιωτικές κλινικές σχολίασε: «Ο Αλέξης Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε τι που κάνει η κυβέρνηση σε κάθε πρωτοβουλία έχει απέναντι ένα όχι. Έχουμε πει ότι έχουμε ένα σύστημα υγείας, σε αυτό έχουν ενταχθεί τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, στρατιωτικά νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές και πολυδύναμες ΜΕΘ».

Για το ενδεχόμενο να προμηθευτεί η Ελλάδα εμβόλια από Ρωσία ή Κίνα η κ. Πελώνη τόνισε πως «η κυβέρνηση κινείται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, με εμβόλια εγκεκριμένα από τον ΕΜΑ».

Απαντώντας σε ερώτημα αν είναι εφικτός ο στόχος για έσοδα 9,5 δις. από τον Τουρισμό σημείωσε πως δεν είναι ώρα για τέτοια συζήτηση ωστόσο είπε: «Εχουμε σχέδιο για τον τουρισμό. Αυτό το καλοκαίρι θα είναι διαφορετικό και καλύτερο από το περσινό».

Για την επιστράτευση ιατρών του ιδιωτικού τομέα ανέφερε: «Η επιστράτευση ήταν το ύστατο μέτρο στο σχέδιο του υπουργείου. Εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια και για αυτό προχωρήσαμε σε αυτό το μέτρο».

Κληθείσα να απαντήσει για το πως θα είναι το φετινό Πάσχα σημείωσε: «Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για το Πάσχα. Είμαστε στον Μάρτιο και σε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα».

Όπως είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος, στην Αθήνα αναμένονται στις 24 Μαρτίου οι κ.κ. Αναστασιάδης και Μισούστιν, με τους οποίους ο πρωθυπουργός θα έχει κατ’ ιδίαν συναντήσεις και ο πρίγκιπας Κάρολος. Επίσημο δείπνο θα παρατεθεί στις 24 Μαρτίου.

Σε σχέση με τον εορτασμό για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση σημείωσε: «Και τμήματα συμμαχικών χωρών, για πρώτη φορά, στην στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Η παρέλαση λόγω πανδημίας θα γίνει χωρίς την παρουσία πολιτών και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά».