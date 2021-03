Η πρώτη συνάντηση του Ν. Δενδια με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ – Μήνυμα στην Τουρκία για σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Σύντομη συνάντηση είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν στο περιθώριο της υπουργικής Συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Ο κ. Δένδιας στη δήλωσή του μετά το πέρας της συνεδρίασης έστειλε και έμμεσο μήνυμα προς την Τουρκία, λέγοντας πως «οι συμπεριφορές που αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο αδυνατίζουν στην πραγματικότητα τη συμμαχία, τη συνοχή της και αντιστρατεύονται τα συμφέροντά της».

Η δήλωση του κ. Δένδια:

«Είχα τη χαρά να συμμετάσχω στο υπουργικό συμβούλιο του ΝΑΤΟ, υποδεχθήκαμε την πρώτη παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν. Και για μένα ήταν μια ευκαιρία να τον γνωρίσω προσωπικά. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το ΝΑΤΟ. Ήταν λαμπρή ευκαιρία να εκφράσω τις ελληνικές απόψεις και ανησυχίες. Εκτός από αυτά, συζητήθηκε η ατζέντα 2030, το μέλλον του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία χωρών που βασίζονται στη Δημοκρατία, στο διεθνές δίκαιο. Και οι συμπεριφορές που αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο αδυνατίζουν στην πραγματικότητα τη συμμαχία, τη συνοχή της και αντιστρατεύονται τα συμφέροντά της».

Με τους ομολόγους μου στην «οικογενειακή» φωτογραφία από τη Σύνοδο των ΥΠΕΞ των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες - Family photo with my counterparts at #NATO Foreign Ministers Meeting in #Βrussels. pic.twitter.com/nXzczdi1mp