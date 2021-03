Μητσοτάκης για επικοινωνία με Μπάιντεν: Μιλήσαμε σε θερμό και εποικοδομητικό κλίμα

Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον αμερικανό πρόεδρο, Τζό Μπάιντεν, ανήμερα της Eθνικής μας Eπετείου και λίγο μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η επικοινωνία των δύο ηγετών, που διήρκεσε γύρω στα 30 λεπτά, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε και ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter μετά την επικοινωνία που είχε με τον Τζο Μπάιντεν.

«Σε συνέχεια της Συνόδου Κορυφής είχα ένα ζεστό και εποικοδομητικό τηλεφώνημα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Συζητήσαμε με διάρκεια τους κοινούς δεσμούς μεταξύ των δύο εθνών μας με αφορμή την διακοσαετία της Ελληνικής Επανάστασης, καθώς και τη σημασία της συνεχούς ενίσχυσης της συνεργασίας μας», έγραψε.

Following the #EUCO, I had a warm and constructive phone call with @POTUS. We discussed at length the common ties between our two nations, on the occasion of the Bicentennial of the Greek Revolution, as well as the importance of the continuous strengthening of our partnership.