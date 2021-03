Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Μπάιντεν: Ελλάδα και ΗΠΑ, στρατηγικοί εταίροι για την ασφάλεια στην Αν. Μεσόγειο

Την πρώτη τους συνομιλία είχαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ανήμερα της εθνικής μας επετείου και λίγο μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής. Η συνομιλία διήρκεσε περίπου 30 λεπτά και έγινε σε εξαιρετικό΄κλίμα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχάρη τον Πρωθυπουργό για τη συμπλήρωση των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, τονίζοντας ότι τα ίδια ιδανικά της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας ενέπνευσαν και την Αμερικανική Επανάσταση και συνεχίζουν να ενώνουν τους δυο λαούς.

Υπογράμμισε δε ότι ο λαός των Ηνωμένων Πολιτειών γιορτάζει σήμερα τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης ως επιστέγασμα της ιστορικής φιλίας μεταξύ των δύο εθνών.

Εξέφρασε την προσωπική του προσήλωση στη φιλία αυτή στη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας και εξήρε την ελληνοαμερικανική κοινότητα, με την οποία έχει στενότατες σχέσεις, για τη συνεισφορά της στην πρόοδο και την ευημερία των ΗΠΑ.

Ο κ. Μπάιντεν τόνισε ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ένας κρίσιμος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, με ενεργή δράση για την ειρήνη και την ευημερία στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και των Δυτικών Βαλκανίων υπογραμμίζοντας τη σημασία της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών, με αιχμή τη φιλοξενία των αμερικανικών δυνάμεων στη Σούδα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για τις ευχές του και υπογράμμισε τη σημασία τους για το σύνολο του Ελληνισμού. Τον συνεχάρη για την εκλογή του εκφράζοντας την ετοιμότητα της Ελλάδας για στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ στα διεθνή φόρα, για την προάσπιση των κοινών αξιών των δύο χωρών, με έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπολέμηση της Κλιματικής αλλαγής.

Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε προσωπικά τον Αμερικανό πρόεδρο για τη συνεπή υποστήριξη της Ελλάδας, ενώ τόνισε ότι στη διαχρονική σχέση των δύο χωρών η ελληνοαμερικανική κοινότητα λειτουργεί ως γέφυρα.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας υπογραμμίστηκε η στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών με στόχο την ασφάλεια και την ευημερία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε και ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter μετά την επικοινωνία που είχε με τον Τζο Μπάιντεν.

«Σε συνέχεια της Συνόδου Κορυφής είχα ένα ζεστό και εποικοδομητικό τηλεφώνημα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Συζητήσαμε με διάρκεια τους κοινούς δεσμούς μεταξύ των δύο εθνών μας με αφορμή την διακοσαετία της Ελληνικής Επανάστασης, καθώς και τη σημασία της συνεχούς ενίσχυσης της συνεργασίας μας», έγραψε.

Following the #EUCO, I had a warm and constructive phone call with @POTUS. We discussed at length the common ties between our two nations, on the occasion of the Bicentennial of the Greek Revolution, as well as the importance of the continuous strengthening of our partnership.