Μητσοτάκης: Μετά το Πάσχα ανοίγει η εστίαση - Συνεχίζω με τον ελληνικό λαό στο δρόμο του ρεαλισμού

Μετά το Πάσχα πρόκειται να ανοίξει η εστίαση, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Βουλή, κλείνοντας την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για την πανδημία.

«Στον τομέα της εστίασης 6 στις 7 επιχειρήσεις πήραν κάποιου είδους μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής. Παρά τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες και λαμβάνοντας υπ όψιν το μέγεθος της ύφεσης, η κυβέρνηση κινήθηκε γρήγορα και ανταποκρίθηκε σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αυτό δε σημαίνει πως η ανάκαμψη την επόμενη ημέρα θα είναι αυτόματη. θα χρειαστεί ενίσχυση και την επόμενη ημέρα. Εκτίμηση μου είναι πως η εστίαση θα ανοίξει μετά το Πάσχα βάσει των τωρινών επιδημιολογικών δεδομένων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Απαντώντας στη συνέχεια στις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για την ενίσχυση με 330 εκατομμύρια στον κλάδο της εστίασης και το ενδεχόμενο να μην ωφεληθούν όλοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως «δεν θα υπάρχει κανένας κόφτης σε ό,τι αφορά στον αριθμό των εργαζομένων. Αφορά σε όλες τις επιχειρήσεις εστίασης που έχασαν το 30% του τζίρου τους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε χθες δεν θα έχει κανένα κόφτη. Θα σας ζητούσα κ. Τσίπρα να επικοινωνήσετε με τον κλάδο της εστίασης και να σας πουν εκείνοι πως υποδέχτηκαν τα χθεσινά μέτρα στήριξης».

Υπενθυμίζεται ότι όπως είχε γράψει το Newpost, η δεν υπάρχει βιασύνη από καμία πλευρά να ανοίξει η εστίαση πριν από το Πάσχα. Η κυβέρνηση για να μην ρισκάρει την εκτόξευση των κρουσμάτων και οι εκπρόσωποι της εστίασης στην πλειονότητα τους γιατί δεν θέλουν να ανοίξουν και να κλείσουν.

Τι υποστήριξε νωρίτερα ο πρωθυπουργός

«Είναι λάθος να μιλάμε για άνοιγμα, είναι αναπροσαρμογή δραστηριοτήτων» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρακεια της ομιλίας του στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή. «Αδικαιολόγητοι πλέον οι συνωστισμοί» υπογράμμισε, σχετικά το νέο μείγμα μέτρων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αν χρειαστεί να επανέλθουν, ενώ έκανε λόγο για δύο ακόμα δύσκολους μήνες με «όπλα» τα self test και τους εμβολιασμούς. «Φυσικά και έγιναν λάθη. Είμαι ο πρώτος που το αναγνωρίζω. Όμως η εικόνα καταστροφής που προβάλλει η αντιπολίτευση είναι ένα ψέμα» είπε ακόμα.

«Μιλάω για δέκατη φορά σε 12 μήνες στη Βουλή για την πανδημία του κορωνοϊού. Η Δημοκρατία μας λειτουργεί παρά τις δυσκολίες. Η κυβέρνηση είναι πάντα πρόθυμη να ενημερώνει πολίτες και κόμματα. Πιστεύουμε ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να συμβάλλουν θετικά, ώστε το αποτέλεσμα της συζήτησης να είναι αυτό που προσδοκά ο ελληνικός λαός» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αρχή της ομιλίας του και πρόσθεσε πως «θα ήθελα οι συνεδριάσεις αυτές να ήταν λιγότερες και να είχαμε τελειώσει με τον ιό που παρουσιάζεται πολύ ανθεκτικός στο τελείωμα του. Ο μαζικός εμβολιασμός θα φέρει την τελική νίκη. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ακόμα κρίσιμο δίμηνο. Ελπίζουμε βάσιμα ότι θα είναι το τελευταίο». «Η γλώσσα των αριθμών, της τεκμηρίωσης είναι ο μοναδικός τρόπος για να συνεννοούμαστε. Χωρίς αυτούς απλά θα έχουμε παράλληλους μονολόγους και αυτό δεν είναι κάτι που βοηθάει τη Δημοκρατία μας να πάει παρακάτω» είπε ακόμα.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «η Ελλάδα βρίσκεται στην 23η θέση σε απώλειες ανά εκατομμύριο κατοίκων. Αν ήμασταν στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, θα είχαμε ακόμα 8.000 νεκρούς. Αυτό είναι μια επιτυχία της χώρας. Είναι μία καταστροφή κάθε ανθρώπινη απώλεια, αλλά αυτό δεν μπορεί να ακυρώνει την προσπάθεια της χώρας».

«Στο ζήτημα των εμβολιασμών ας συμφωνήσουμε ότι βάσει των διαθέσιμων, η Ελλάδα βρίσκεται στην πέμπτη καλύτερη θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τον αριθμό των πολιτών που έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις» υπογράμμισε και ανέφερε ότι «η Ελλάδα είναι λίγο καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο όσον αφορά τον αριθμό των τεστ. Γίνονται πολύ περισσότερα σήμερα σε σχέση με αυτό που γίνονταν πριν από δύο μήνες. Πάνω από τα δύο στα τρία τεστ που έχουν γίνει στην Ελλάδα είναι δωρεάν. Ο δείκτης της πρόσθετης θνησιμότητας, δηλαδή οι απώλειες σε μια χώρα πέραν από αυτές που συνήθως καταγράφονται ετησίως, στην Ελλάδα είναι ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη».

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι «η διαχείριση της πανδημίας είναι μαραθώνιος, λάθος να αξιολογούμε με φωτογραφίες της στιγμής. Να μην χάνουμε τη γενική εικόνα. Παρά τις δυσκολίες, ένα είναι το συμπέρασμα: Η Ελλάδα τα κατάφερε καλύτερα από άλλα κράτη με πιο οργανωμένα συστήματα υγείας. Φυσικά και έγιναν λάθη. Είμαι ο πρώτος που το αναγνωρίζω. Όμως η εικόνα καταστροφής που προβάλει η αντιπολίτευση είναι ένα ψέμα. Προφανώς κανείς δεν πανηγυρίζει. Κανείς δεν χαμογελά με 8.000 νεκρούς, αλλά να μην μηδενίζουμε αυτά που έχουμε επιτύχει, όπως η αύξηση των κλινών ΜΕΘ, οι χιλιάδες προσλήψεις στην Υγεία».

«Η τελευταία επίθεση της Covid χτυπά όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Στην Ελλάδα μερικώς αντιμετωπίστηκε. Ναι, το ΕΣΥ δοκιμάζεται και η προσπάθεια συνεχίζεται. Επιτάξεις έγιναν όταν χρειάστηκε και θα ξαναγίνουν. Στην Αττική σταθεροποιούνται οι εισαγωγές - εξαγωγές» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στο lockdown, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «χρειάζεται μια νέα ειλικρινής ανάγνωση της πραγματικότητας. Τα ισχύοντα μέτρα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αναχαίτιση του τρίτου κύματος. Τώρα είμαστε σε μια νέα φάση με άλλα χαρακτηριστικά. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις πιο μεταδοτικές μεταλλάξεις. Η στάση μας αναπροσαρμόζεται, έτσι συμβαίνει παντού. Καμία χώρα στην Ευρώπη δεν εφαρμόζει μια στρατηγική. Πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση που να χαρακτηρίζεται από ρεαλισμό».

Στη συνέχεια ανέφερε πως «η Ευρώπη δεν μας τα είπε όλα καλά. Από τη μία πέτυχε στην αλληλεγγύη με την από κοινού αγορά εμβολίων για όλα τα μέλη της και την διάθεσή τους με μοναδική κλείδα κατανομής τον πληθυσμό χωρίς να ξεχωρίζει πλούσιες από φτωχές χώρες μεγάλες από μικρές. Ναι πράγματι αυτό ήταν μία σημαντική ευρωπαϊκή απόφαση. Απέτυχε όμως ταυτόχρονα στην έγκαιρη προμήθεια των απαραίτητων ποσοτήτων και στην τροφοδοσία των κρατών μελών. Με αποτέλεσμα σήμερα όλοι να αναγνωρίζουν και ο ΠΟΥ πως η πορεία του εμβολιασμού στην Ευρώπη είναι απελπιστικά αργή. Αυτό δεν οφείλεται στα κράτη μέλη ή στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αν είχε διπλάσια εμβόλια σήμερα θα έκανε διπλάσια εμβόλια. Αν είχε τριπλάσια εμβόλια θα έκανε τριπλάσια εμβόλια. Άλλες χώρες δεν τα έχουν καταφέρει τόσο καλά ούτε στην οργάνωση της διαδικασίας εμβολιασμού. Θεωρώ μικρότητα μία επιχείρηση όπως η επιχείρηση Ελευθερία που κατά τεκμήριο δουλεύει υποδειγματικά να μη τυγχάνει της στοιχειώδους αναγνώρισης από την αντιπολίτευση».

Σχετικά με την αναπροσαρμογή των μέτρων,, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «είναι λάθος να μιλάμε για άνοιγμα, είναι αναπροσαρμογή δραστηριοτήτων. Η κυβέρνηση αποφάσισε τα Σαββατοκύριακα να επιτρέψει στα μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα τις μετακινήσεις μεταξύ των δήμων για άθληση, αναψυχή έτσι ώστε οι πολίτες να μη συνωστίζονται. Επίσης από τη Δευτέρα θα επαναλειτουργήσει με συντεταγμένο τρόπο το λιανεμπόριο. Και από επιδημιολογικής πλευράς το μέτρο αυτό μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα, εφόσον και οι πολίτες τηρήσουν τα μέτρα. Θα πρέπει στη συνέχεια να εξετάσουμε και τα σχολεία, με προτεραιότητα τα λύκεια. Περισσότερη ελευθερία σημαίνει περισσότερη υπευθυνότητα. Δεν πρέπει να βλέπουμε φαινόμενα συνωστισμού. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε και πάλι συνωστισμό, δεν αποκλείεται τα μέτρα να επανέλθουν».

Όσον αφορά στην οικονομία, τόνισε πως τη στήριξή της ανέρχεται «στα 40 δισ. ευρώ, χάρη στην αξιοπιστία που έχουμε καταφέρει».

«Είμαστε αντιμέτωποι με έναν πιο επιθετικό ιό και με τους πολίτες να είναι στα όρια τους. Δεν είμαστε μόνοι, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχει κούραση και αμφισβήτηση των μέτρων. Η πλειοψηφία των πολιτών τηρεί τα μέτρα. Αναλογιστείτε την κόπωση των γιατρών, των νοσηλευτών, των υγειονομικών που δίνουν μια μεγάλη μάχη. Συμμερίζομαι απόλυτα την κόπωση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων. Έχουμε να διαχειριστούμε δύο δύσκολους μήνες ακόμα, έχοντας όμως δύο σημαντικά εργαλεία» σημείωσε και εξήγησε:

«Το πρώτο είναι τα self test. Δεν θα σταθώ στον απαράδεκτο τρόπο που η αντιπολίτευση τα αντιμετώπισε. Τα self test είναι ένα πολύ σημαντικό, επικουρικό εργαλείο. Πολύ σημαντικό εργαλείο τα self test για να ανοίξουν τα σχολεία. Δεν υποκαθιστούν τα υπόλοιπα τεστ, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε αν είμαστε ή όχι θετικοί μέσα στην οικογένεια μας. Είμαστε η πρώτη χώρα που προβαίνει σε μαζική αγορά και διάθεση τους. Το δεύτερο εργαλείο είναι τα εμβόλια. Είχαμε δεσμευθεί ότι έως τα τέλη Μαρτίου θα είχαμε εμβολιάσει 1,7 εκατομμύρια πολίτες. Εντός του Απριλίου θα κάνουμε 1,5 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Έως τα τέλη Μαίου θέλουμε να έχουμε εμβολιάσει όλους όσοι είναι 60 ετών. Εάν έχουμε περισσότερα εμβόλια από την ΕΕ, θα μπορέσουμε να αυξήσουμε και τους εμβολιασμούς. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα».

«Προτάξαμε πάνω από όλα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στο σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας. Η οικονομία και η κοινωνία άντεξαν στην πολύμηνη αυτή δοκιμασία. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη που έθεσε το θέμα του ψηφιακού πιστοποιητικού. Είμαι σίγουρος ότι φτάνουμε στο τέλος της νύχτας. Να φτάσουμε στο Πάσχα πιο ασφαλείς και στο καλοκαίρι πιο ελεύθεροι» επισήμανε.

Δείτε την πρωτολογία του πρωθυπουργού:

«Αυτό που κάνουμε δεν είναι άνοιγμα. Είναι μια προσεκτική ανακατανομή των δραστηριοτήτων»

«Ηρθα και τοποθετήθηκα στην πρωτολογία μου κάνοντας μία απόπειρα να μη διαφωνήσουμε για στοιχεία της πραγματικότητας και να έχουμε ένα ελάχιστο πλαίσιο συνεννόησης τουλάχιστον επί των δεδομένων βάσει των οποίων μπορούμε να εξετάσουμε διαφορετικές επιλογές πολιτικής. Τι εισέπραξα; Από την κ. Γεννηματά μαξιμαλισμό. Από τον κ. Τσίπρα μηδενισμό. Από τον κ. Κουτσούμπα αρνητισμό. Από τον κ. Βελόπουλο λαϊκισμό. Από τον κ. Βαρουφάκη σουρεαλισμό. Συνεχίζω με τον ελληνικό λαό στο μόνο δρόμο που γνωρίζω, του ρεαλισμού. Διότι οι πολιτικές μας μόνο από ρεαλισμό διακατέχονται», είπε κατά την έναρξη της δευτερολογίας του ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια άφησε αιχμές για την κ. Γεννηματά τόνισε πως «διαβάσατε μια έτοιμη ομιλία χωρίς να ακούσετε τίποτα από όσα είπα στην αίθουσα».

Κάνοντας αναφορά στο σχόλιο της Φώφης Γεννηματά για «μπίζνες μόνο για φίλους από τη Μαξίμου ΑΕ» ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «Αλήθεια; Μπίζνες; Μαξίμου; Έχετε να πείτε κάτι συγκεκριμένο; Σα να ακούω τον κ. Τζανακόπουλο τις προάλλες. Αν έχετε να πείτε κάτι συγκεκριμένο να ανέβετε σε αυτό εδώ το βήμα και να τα πείτε. Αλλά υπονοούμενα τέτοια από εσάς η κυβέρνηση δεν τα δέχεται. Συγκεκριμένες καταγγελίες να έχετε το θάρρος να ανέβετε σε αυτό εδώ το βήμα και να τις κάνετε. Αλλά όπως σας είπα μου θυμίζετε ολοένα και περισσότερο τον κ. Τσίπρα ως προς τον καταγγελτικό σας λόγο. Λυπάμαι διότι αλλιώς είχατε ξεκινήσει της διαδρομή σας και αλλιώς καταλήγετε. Αλλά αυτές είναι δικές σας επιλογές που δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερο».

«Αλήθεια κε.Τσίπρα πώς προσδιορίζετε την αλήθεια; Μας δείξατε έναν χάρτη που δείχνει την Ελλάδα κόκκινη αυτήν την εβδομάδα. Αλήθεια είναι.Αλλά εγώ περιέγραψα τα στατιστικά στοιχεία των 13 μηνών της πανδημίας», είπε ο κ. Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Πρέπει να είστε πιο προσεκτικός, κ.Τσίπρα, όταν μιλάτε για αποτυχία της χώρας. Τα δεδομένα δεν σας επιβεβαιώνουν, αλλά ούτε και οι πολίτες που όντως είναι κουρασμένοι. Δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα η πανδημία. Συμβαίνει μια φορά στα 100 χρόνια».

«Το να λέτε "αποτύχατε" είναι άδικο, όχι μόνο για την κυβέρνηση, αλλά για όλο τον κρατικό μηχανισμό και για τους ίδιους τους πολίτες», συμπλήρωσε.

«Αυτό που κάνουμε δεν είναι άνοιγμα. Είναι μια προσεκτική ανακατανομή των δραστηριοτήτων. Για το ζήτημα των διαδημοτικών μετακινήσεων δε νομίζω ότι έχουμε διαφορετική άποψη. Εξάλλου εσείς πρώτος είχατε πει ότι κακώς είχανε κλείσει οι διαδημοτικές μετακινήσεις. Θα συμφωνήσω εκ των υστέρων μαζί σας. Ήταν μία εισήγηση της επιτροπής εμένα δεν με έβρισκε απολύτως σύμφωνο. Προσαρμοστήκαμε για ένα διάστημα, κρίναμε εκ των υστέρων πως αυτό είναι ένα μέτρο που δεν είναι αποτελεσματικό», είπε στη συνέχεια.

Για την ενδεχόμενη αγορά εμβολίων από τη Ρωσία σημείωσε: «Αυτό θα σήμαινε ότι η χώρα θα παρέκλινε από το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να το κάνει εάν υπήρχαν διαθέσιμα εμβόλια από τη Ρωσία. Ξέρετε (σ.σ. απευθύνεται στον Αλέξη Τσίπρα) αν υπάρχουν; Μπορώ να σας πω ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σημαντικές ποσότητες διαθέσιμων εμβολίων από τη Ρωσία και να θέλαμε να αγοράσουμε εμβόλια από τη Ρωσία και να πάρουμε το ρίσκο να παρακάμψουμε την ευρωπαϊκή διαδικασία μπορώ να σας πω μετα βεβαιότητας ότι δεν υπάρχουν τέτοιες ποσότητες που να αξίζει κανείς να μπει στον κόπο να κάνει αυτή τη συζήτηση».

«Εχω την εντύπωση ότι υπάρχουν κόμματα σε αυτή την αίθουσα που τρέφονται από την πανδημία. Που θεωρούν ότι όσο υπάρχει η πανδημία έχουν ένα συνεχές αντιπολιτευτικό όπλο για να ασκούν μόνιμη κριτική τις πιο πολλές φορές άδικη κάποιες φορές δικαιολογημένη στην κυβέρνηση. Ξέρετε κ. Τσίπρα κάποτε η αντιμνημονιακοί έμεινα χωρίς μνημόνια μόνο με το νταούλι στο χέρι. Προσέξτε γιατί και οι κορωνο-κάπηλοι κάποια στιγμή θα μείνουν χωρίς κορωνοϊό. Διότι θα τελειώσει ο κορωνοϊός και τότε τί θα γίνετε χωρίς βαρβάρους;», συμπλήρωσε.