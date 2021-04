Μηταράκης για τουρκικές προκλήσεις: Προσπάθεια κλιμάκωσης (Βίντεο)

Να σταματήσει τις αδικαιολόγητες προκλήσεις και να συμμορφωθεί με την Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας του 2016 για τη μετανάστευση καλεί την Τουρκία ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης με αφορμή τα περιστατικά που καταγράφηκαν στην Μυτιλήνη.

Σε δήλωσή του ο κ. Μηταράκης αναφέρει:

“This morning the Hellenic Coastguard reported multiple incidents of the Turkish Coastguard and Navy accompanying flimsy migrant boats to the border of Europe in an effort to provoke an escalation with Greece.

It is beyond doubt that these migrants departed Turkish shores and given the fact they were supported by Turkey, were not at risk.

We call on Turkey to

1) Stand down and stop this unwarranted provocation;

2) Return these migrants safely to Turkey;

3) Live up to the 2016 EU-Turkey Joint Statement on migration.”

(μετάφραση)

«Σήμερα το πρωί, η Ελληνική Ακτοφυλακή ανέφερε πολλαπλά περιστατικά, κατά τα οποία η Τουρκική Ακτοφυλακή και το Τουρκικό Ναυτικό συνόδευσαν αμφίβολης ποιότητας βάρκες μεταναστών στα σύνορα της Ευρώπης, σε μια προσπάθεια να προκαλέσει κλιμάκωση με την Ελλάδα.

Είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ότι αυτοί οι μετανάστες αναχώρησαν από τις τουρκικές ακτές και δεδομένου ότι υποβοηθήθηκαν από την Τουρκία, δεν διέτρεχαν κίνδυνο.

Καλούμε την Τουρκία να:

1) Σταματήσει αυτήν την αδικαιολόγητη πρόκληση.

2) Επιστρέψει αυτούς τους μετανάστες με ασφάλεια στην Τουρκία.

3) Συμμορφωθεί με την Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας του 2016 για τη μετανάστευση».