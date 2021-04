Λιανεμπόριο - Αντιδράσεις: Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο των εμπόρων Θεσσαλονίκης - Νέα μέτρα για τις κλειστές επιχειρήσεις - Στα ύψη η πολιτική κόντρα

Με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης επικοινώνησε την Κυριακή ο πρωθυπουργός, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης των σφοδρών αντιδράσεων που προκάλεσε η απόφαση της Επιτροπής να αναστείλει τη λειτουργία του λιανεμπορίου στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας και Κοζάνης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η επικοινωνία έγινε σε καλό κλίμα. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της συμπρωτεύουσας πως η απόφαση αναστολής του λιανεμπορίου δεν ήταν της κυβέρνησης, αλλά των επιστημόνων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αγορά της Θεσσαλονίκης ήταν ανοιχτή για περισσότερες ημέρες από ότι στην Αττική και τον ενημέρωσε ότι το πρωί της Δευτέρας θα ανακοινωθεί πρόσθετο μέτρο στήριξης των επιχειρήσεων που είναι κλειστές με κρατική εντολή.

Λίγο νωρίτερα, η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, σε ανακοίνωσή της προανήγγειλε την ανακοίνωση του νέυ μέτρου, επισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα τη δημόσια υγεία, στηρίζει με κάθε τρόπο όσους πλήττονται. Αύριο το πρωί η κυβέρνηση ανακοινώνει επιπλέον μέτρο που θα αφορά τις επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, που θα παραμείνουν κλειστές το μήνα Απρίλιο με κυβερνητική εντολή».

Τη διαβεβαίωση ότι ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα τηρήσει τη νομιμότητα ως προς τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων της πόλης, έδωσε νωρίτερα μέσω του ραδιοφώνου του ΣΚΑΙ ο πρόεδρός του, Παντελής Φιλιππίδης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι, εφόσον δεν αλλάξει η απόφαση να παραμείνουν κλειστά, τότε θα εξεταστούν όλες οι νόμιμες λύσεις για την προστασία των συμφερόντων του κλάδου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών είχε αποστείλει επιστολή προς τον πρωθυπουργό, ζητώντας την ανάκληση της απόφασης και ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν είναι σε θέση να προτρέψει τον κόσμο να μην υπακούσει σε έναν νόμο του κράτους και το σίγουρο είναι ότι δεν θα το κάνουμε. Ωστόσο αυτό δεν πρέπει να το εκλάβετε ως αδυναμία».

«Δυστυχώς αυτή τη στιγμή ο εμπορικός κόσμος της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, είναι δικαιολογημένα σε έξαλλη κατάσταση, σε σημείο να μην ελέγχεται» αναφερόταν στην επιστολή. «Ο εμπορικός κόσμος «δεν μπορεί να κατανοήσει πώς αλλάζουν οι αποφάσεις εντός 36 ωρών, με αποτέλεσμα οι επιχειρηματίες να δηλώνουν ότι δεν θέλουν να πειθαρχήσουν στην κυβερνητική απόφαση. Σας ζητώ να ανακαλέσετε άμεσα την παραπάνω απόφαση, και να ανοίξετε την αγορά της πόλης της Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021, όπως είχε προαναγγείλει η κυβέρνηση», επισημαίνει ακόμα ο πρόεδρος του ΕΣΘ Παντελής Φιλιππίδης, καταλήγοντας ότι το λιανεμπόριο «δεν αντέχει άλλη παράταση, τη στιγμή μάλιστα που δεν έχει καμία ευθύνη για την αύξηση των κρουσμάτων».

Υπενθυμίζεται ότι έντονες είναι οι αντιδράσεις των εμπόρων και σε Αχαϊα και Κοζάνη. Μάλιστα, την Κυριακή στην αχαϊκή πρωτεύουσα βρέθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο οποίος άφησε ανοιχτό παράθυρο για αλλαγές στην απόφαση για το λιανεμπόριο.

Η κυβέρνηση εξετάζει συγκεκριμένα δύο σενάρια, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. Πέτσας, στη σύσκεψη που έγινε στο Επιμελητήριο Αχαΐας στην Πάτρα.

«Τέθηκαν δύο θέματα που θα μεταφέρω στον πρωθυπουργό. Η μία επιλογή είναι στήριξη στο πλαίσιο το οποίο υπάρχει ήδη καταγεγραμμένο από τη σύσκεψη των περιφερειακών για μια έκτακτη ενίσχυση των επιχειρήσεων που θα παραμείνουν κλειστές κατά το πρότυπο που υπήρξε στο παρελθόν στη Δυτική Αττική όταν είχαμε φαινόμενα αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου και κλεισίματος των καταστημάτων». Αυτό είναι μια επιλογή αν μείνουμε κλειστοί» τόνισε.

Ο κ. Πέτσας πρόσθεσε: «Η δεύτερη επιλογή είναι αν προχωρήσουμε σε κάποιο άνοιγμα με ποιους όρους μπορεί να γίνει αυτό με ασφάλεια. Ενας τρόπος είναι το click away και είναι και είναι μια πρόταση ξεκάθαρη που θα τεθεί επίσης στον πρωθυπουργό. Εάν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μία λογική μερικής λειτουργίας του επιχειρηματικού κόσμου και του λιανεμπορίου στην περιοχή της Αχαΐας και στις άλλες περιοχές με την μέθοδο του click away γιατί η κινητικότητα θα σταματάει ο ιός σταματάει σε αυτή την περίπτωση στην περίπτωση που εφαρμόσουμε το click away. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν δύο ξεκάθαρες επιλογές».

Στο «κόκκινο» η πολιτική κόντρα

«Για άλλη μια φορά ο κ. Τσίπρας αντί να προτείνει, βρίζει. Αντί να ασκεί θεσμική κριτική, ακολουθεί ρητορική καφενειακού επιπέδου. Ως προς τους χαρακτηρισμούς, τους επιστρέφουμε ακέραιους» σημειώνει η Αριστοτελία Πελώνη, απαντώντας στην ανάρτηση του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Σε ανακοίνωσή της, η κυβερνητική εκπρόσωπος τονίζει πως «η χώρα ατύχησε σε μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση, να έχει αυτή την αξιωματική αντιπολίτευση. Κρίμα» και προσθέτει:

«Σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις για τη Θεσσαλονίκη, την Κοζάνη και την Αχαϊα ήταν εισήγηση των ειδικών, τους οποίους η κυβέρνηση ακούει. Ας μας πει λοιπόν ο κ. Τσίπρας: Πρέπει να εμπιστευόμαστε τη γνώμη των επιστημόνων; Ή ο ίδιος θέλει να τους ακούει μόνο όποτε οι εισηγήσεις του αρέσουν και δεν συνεπάγονται δυσάρεστες αποφάσεις;».

Το σχόλιο που είχε κάνει νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ήταν ιδιαίτερα αιχμηρό, αφού κανε λόγο για «κυβέρνηση αχρήστων».

«Πριν δύο μέρες ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή πανηγύριζε για την επιτυχή διαχείριση της πανδημίας και μας διαβεβαίωνε ότι έχει σχέδιο για το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας. Σε 24 ώρες επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει σχέδιο, αλλά έχει χάσει απολύτως τον έλεγχο», σχολιάζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Αφού προανήγγειλαν το άνοιγμα του λιανεμπορίου «με σχέδιο» την Παρασκευή, το ακύρωσαν το Σάββατο για τη Θεσσαλονίκη, την Αχαΐα και την Κοζάνη. Τι άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες; Απολύτως τίποτα», συμπληρώνει ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «γνώριζαν τον αριθμό των κρουσμάτων, γνώριζαν την επιδημιολογική εικόνα».

«Κάθε μέρα που περνά ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαιώνει όχι μόνο πως ηγείται μίας κυβέρνησης αχρήστων. Αλλά και ότι έχει μετατρέψει τους επιστήμονες σε ασπίδα, για να τους χρεώνει όλες τις ασυναρτησίες, τις αντιφάσεις και τις παλινωδίες του που στοιχίζουν στη χώρα», τονίζει και συμπληρώνει: Για αυτό το λόγο και δεν δίνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων στη δημοσιότητα, όπως τον καλούμε εδώ και έναν χρόνο».

«Η οργή του κόσμου, των εργαζομένων που βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα αθρόων απολύσεων, των καταστηματαρχών που παρά τα σωρευμένα χρέη ξόδεψαν από το υστέρημά τους για να προετοιμάσουν το άνοιγμα των μαγαζιών τους, είναι εύλογη. Το ελάχιστο που έχει να κάνει μία κυβέρνηση που δεν μπορεί να διαχειριστεί τίποτα πια, είναι να τους αποζημιώσει για τα δικά της εγκληματικά λάθη», καταλήγει ο κ. Τσίπρας.