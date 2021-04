Επιμένουν στο click away Θεσσαλονίκη και Πάτρα - Αύριο η απόφαση για τα Λύκεια - Πάσχα στο χωριό αλλά χωρίς εστίαση - Το on off παραμένει στο τραπέζι

Μέσα σε ναρκοπέδιο κινείται η κυβέρνηση. Από τη μία συνεχίζεται η αυξητική πορεία των κρουσμάτων που σήμερα πλησίασαν τα 4.400, και από την άλλη ασφυκτικές είναι οι πιέσεις από επαγγελματίες του λιανεμπορίου που θέλουν να ανοίξουν τα καταστήματα τους σε Θεσσαλονίκη και Αχαΐα πρωτίστως που έχουν και τους μεγαλύτερους πληθυσμούς.

Η ευρεία χρήση των self test που άρχισαν να καταφθάνουν στα φαρμακεία θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη εκτόξευση από την επόμενη εβδομάδα γιατί θα «πιάσουν» και έναν αριθμό από τους μη συμπτωματικούς, όπως δήλωσαν κυβερνητικές πηγές στο NEWPOST. Αλλά η σχέση ανάμεσα στις εισαγωγές και τις εξαγωγές καθώς και η διαθεσιμότητα στις απλές κλίνες του COVID 19 και βεβαίως στις ΜΕΘ, θα κρίνει τις όποιες αποφάσεις θα λαμβάνονται.

Συμφωνία εμπιστοσύνης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο διαδικτυακό συνέδριο της ΕΣΕΕ για τα 20 χρόνια της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου χαρακτήρισε το επόμενο δίμηνο ως το «πιο κρίσιμο» καθώς θα δοκιμαστεί η συνύπαρξη της άμυνας της υγείας με τα προσεκτικά βήματα της οικονομίας και της κοινωνίας. «Πολιτεία, επαγγελματικοί φορείς και πολίτες καλούμαστε μαζί να τηρήσουμε μία νέα συμφωνία εμπιστοσύνης» τόνισε. «Όσο προφυλασσόμαστε, τόσο να εργαζόμαστε» συνέχισε. «Και όσο πειθαρχούμε, τόσο να κυκλοφορούμε. Ώστε ό,τι ανοίγει, να μην ξανακλείνει».

Άφησε αιχμές και κατά των ανεύθυνων επιχειρηματιών. «Ας μην ξεχνάμε ότι στους επιχειρηματίες ανήκουν και όσοι απερίσκεπτα επιτρέπουν κορωνο-πάρτι με ποτά έξω απ’ τα μαγαζιά τους» δήλωσε. «Αλλά συνάδελφοί τους είναι κι όσοι αναγκάζονται να μένουν κλειστοί επειδή ο ιός αφανίζει την πόλη τους».

Νέο μπλόκο;

Εάν την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν να εμφανίζονται χαρακτηριστικά Πορτογαλίας, η κυβέρνηση δεν θα διστάσει να προχωρήσει εκ νέου στο κλείσιμο των καταστημάτων όπως και των διαδημοτικών μετακινήσεων τα Σαββατοκύριακα. Αυτό το σενάριο όσο και αν το απεύχονται όλοι παραμένει στο τραπέζι. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει διαμηνύσει ότι δεν θα διαστάσει να το κάνει εάν δεν τηρηθούν τα μέτρα και εκτραχυνθεί η επιδημιολογική κατάσταση.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης που είναι από τους πιο ένθερμους του ανοίγματος του λιανεμπορίου, επισήμανε την ανάγκη να τηρηθούν το ραντεβού και το τρίωρο των sms. «Αν δεν τηρηθούν, θα έχουμε πρόβλημα», τόνισε στον ΣΚΑΪ.

Δήλωσε, πάντως, απολύτως βέβαιος ότι ο κόσμος των επιχειρήσεων και του εμπορίου «θα τηρήσει τα μέτρα με θρησκευτική ευλάβεια» καθώς όλοι είναι απολύτως συνειδητοποιημένοι για το στοίχημα για μερική λειτουργία του λιανεμπορίου που παίζεται.

Κρας τεστ

Οι ημέρες που ακολουθούν θα αποτελέσουν ένα κρίσιμο κρας τεστ με αποκορύφωση το Σάββατο για την λειτουργία του λιανεμπορίου. Η ανησυχία είναι μήπως επαναληφθούν οι εικόνες μεγάλου συγχρωτισμού σε γνωστούς εμπορικούς δρόμους στο Σύνταγμα (Ερμού) αλλά και σε Κηφισιά ή Γλυφάδα.

Το 13032 για έξοδο για ψώνια, με το τρίωρο και τον κόφτη, σε συνδυασμό με το click away και το click in shop με ραντεβού, δείχνει να περιορίζει τις ουρές έξω από τα καταστήματα. Έτσι κι αλλιώς όμως είναι περιορισμένη η εμπορική κίνηση και σήμερα. Όλα θα φανούν στην πράξη. Οι συνέπειες της κινητικότητας του λιανεμπορίου θα φανούν σε 10 μέρες από σήμερα οπότε οι όποιες αποφάσεις τουλάχιστον για την Αττική, θα παρθούν τότε.

Οι «εξεγέρσεις»

Ανεξάρτητα από τον κακό χειρισμό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα όταν η Επιτροπή των Ειδικών άλλαξε την απόφαση της μέσα σε λίγες ώρες και εισηγήθηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής να μην ανοίξει τελικά το λιανεμπόριο σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη, λόγω της ανησυχητικής αύξησης των κρουσμάτων, το αίτημα των ιδιοκτητών των μαγαζιών παραμένει ισχυρό. Θέλουν να ανοίξουν τα μαγαζιά τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας ενώ τον περασμένο Οκτώβριο ζητούσαν από την κυβέρνηση να πάρει μέτρα αυτήν τη φορά κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση, προτείνουν το άνοιγμα του λιανεμπορίου έστω με τη μορφή του click away καθώς το lockdown απέτυχε στην εφαρμογή του και οι πολίτες αναζητούν διεξόδους εκτόνωσης. Η Επιτροπή των Ειδικών θα περιμένει τα επιδημιολογικά στοιχεία και για τα επόμενα εικοσιτετράωρα για να αποφασίσει εάν θα δώσει το πράσινο φως η όχι.

Λύκεια

Αύριο Τετάρτη η Επιτροπή πιθανόν να κάνει την εισήγηση της για το άνοιγμα μόνο των λυκείων την Δευτέρα 12 Απριλίου με το υποχρεωτικό self test πριν το κουδούνι, για εκπαιδευτικούς και μαθητές που θα φέρουν μαζί τους την υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους ότι το έκαναν. Ο στόχος είναι η επιστροφή να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής. Ο επανέλεγχος κάθε Δευτέρα πρωί με το self test θα είναι επίσης υποχρεωτικός. Η κυβέρνηση είναι υπέρ του ανοίγματος καθώς μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα βρίσκονται στα ράφια των φαρμακείων περίπου δυο εκατομμύρια self test.

Πάσχα στο χωριό χωρίς εστίαση

Το Πάσχα επανέρχεται στις συζητήσεις. Εάν δεν υπάρξουν ανατροπές, η κυβέρνηση θα ήθελε να μπορεί να ανοίξει τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις ώστε να μπορεί κάποιος να πάει στο χωριό του για την ανάσταση.

«Η λογική είναι ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων εάν δεν έχουμε κάποια μεγάλη επιδημιολογική επιβάρυνση είναι λογικό να επιτραπεί η υπερτοπική μετακίνηση κατά τη διάρκεια του Πάσχα» δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης στον «Σκάι». Συμπλήρωσε μάλιστα ότι καθώς είναι αμφίβολο αν θα μπορέσουμε να έχουμε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης και της εστίασης, οι μετακινήσεις στα χωριά θα είναι μια σημαντική ανάσα για τους πολίτες.

Οι ειδικοί αποφεύγουν να δώσουν έναν οδικό χάρτη μέχρι το Πάσχα, καθώς οι εβδομάδες που απομένουν μέχρι τις 2 Μαΐου, είναι κρίσιμες και θα δείξουν πως θα εξελιχθεί η πανδημία.

Η μπίρα του Τζόνσον!

Ένα καλό νέο είναι ότι η βρετανική κυβέρνηση ακολούθησε το ελληνικό παράδειγμα. Θα παρέχει από τα μέσα Απριλίου δωρεάν self test (δυο την εβδομάδα) για την ασφαλή επιστροφή σε μια κανονικότητα που αρχίζει από την ερχόμενη Δευτέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο με το άνοιγμα ακόμη και των παμπ. Θα τιμήσει και ο Μπόρις Τζόνσον, για να πιει μια μπίρα όπως δήλωσε.