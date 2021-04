Δένδιας σε έκτακτη Σύνοδο ΝΑΤΟ για αποχώρηση από το Αφγανιστάν: Να μην προκληθεί κενό ασφαλείας

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, και ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, συμμετείχαν σήμερα, Τετάρτη 14 Απριλίου 2021, στην έκτακτη κοινή συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιασκέψεως στην Αίθουσα ΣΑΓΕ του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Βασικό θέμα της συνεδριάσεως ήταν οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν και το χρονοδιάγραμμα αποχωρήσεως Συμμαχικών δυνάμεων από τη χώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία προστίθεται:

«Κατά την παρέμβασή του, ο Υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι η Βορειο-Ατλαντική Συμμαχία θα πρέπει στην φάση αυτή να αναλογιστεί την φύση της μελλοντικής της παρουσίας στο Αφγανιστάν, τονίζοντας ότι θα πρέπει να αποφευχθεί η δημιουργία ενός κενού ασφαλείας στην χώρα, το οποίο θα έβαζε σε κίνδυνο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο Αφγανιστάν μέχρι τώρα. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα δικαιώματα των γυναικών και των ανηλίκων.

I participated with Defence Minister @npanagioto, via videoconference, in a joint meeting of #NATO Ministers of Foreign Affairs & Defence. Focus on the situation in #Afghanistan. pic.twitter.com/LjPbU5ghWF