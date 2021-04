Τι συζήτησε ο Δένδιας με Ερντογάν και Τσαβούσογλου – Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις

Ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης, μετά από 45 λεπτά, η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο τουρκικό Προεδρικό Μέγαρο, στην Άγκυρα. Στη συνάντηση βρέθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Μετά τη συνάντηση, η τουρκική προεδρία εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

«Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δέχθηκε τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, στο Προεδρικό Μέγαρο. Στη συνάντηση που διήρκησε 45 λεπτά ήταν παρών και ο υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου»

Ο υπουργός Εξωτερικών στη συνέχεια συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.

Η συνάντηση του κ. Δένδια με τον πρόεδρο της Τουρκίας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, έπειτα από αίτημα της τουρκικής πλευράς.

Κατά την έναρξη της επίσκεψής μου στην Άγκυρα έγινα δεκτός από τον Πρόεδρο της Τουρκίας R.T.Erdogan - Starting my visit in #Ankara, I was received by Turkish President @RTErdogan. pic.twitter.com/Zkhqh18JZV