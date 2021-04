Συνεχίζει τις προκλήσεις ο Τσαβούσογλου: Περιμέναμε πιο ειλικρινή στάση από την Ελλάδα

Συνέχεια στην επιθετική ρητορική δίνει ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μέσω Twitter. Είχε προηγηθεί η τεταμένη συνέντευξη Τύπου, όπου ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας σε προκλητικό ύφος εξέθεσε όλες τις αξιώσεις της Άγκυρας, για να λάβει τη σκληρή – αλλά διπλωματική – απάντηση του Νίκου Δένδια στον «αέρα», γεγονός που εξόργισε τους Τούρκους.

Σε ανάρτησή του στο Twitter λοιπόν, ο Τσαβούσογλου, ανέφερε πως «συζητήθηκαν εκκρεμή ζητήματα, προβλήματα της μειονότητας μας, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μετανάστευση και περιφερειακά θέματα. Περιμένουμε από την Ελλάδα, μια πιο ειλικρινή και εποικοδομητική στάση».

Agreed w/FM @NikosDendias of #Greece to maintain dialogue.

-Discussed outstanding issues, problems of our minority, fight against terrorism, migration and regional issues.

-Expecting more sincere and constructive attitude from Greece. pic.twitter.com/TBVALOOzo3