Πυρετώδεις διεργασίες στην Ανατ. Μεσόγειο: Ο Δένδιας ενημέρωσε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

Στη συνάντηση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας μερικά μόνο 24ωρα μετά το μπαράζ επισκέψεών τους σε γειτονικές χώρες.

Όπως αναφέρει ο κ. Δένδιας σε ανάρτησή του στο Twitter «κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη του ΣΕΥ της ΕΕ, ενημέρωσα το Συμβούλιο για τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε Λιβύη, Τουρκία και Αίγυπτο».

Κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη του ΣΕΥ της ΕΕ, ενημέρωσα το Συμβούλιο για τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε Λιβύη, Τουρκία & Αίγυπτο - During today’s #EU #FAC video conference, I briefed the Council on my recent visits to Libya, Turkey & Egypt. pic.twitter.com/g5rFAmak14