Βαρουφάκης: Όταν βλέπεις τον κόσμο έξω, το κράτος έχει χάσει - Μεγάλη ανοησία και έγκλημα τα self tests

«Μεγάλη ανοησία και έγκλημα», χαρακτήρισε τα self tests ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης, ενώ αναφερόμενος στα περιοριστικά μέτρα τόνισε ότι «σήμερα έχουμε μία κατάσταση που το κράτος προσποιείται ότι παίρνει μέτρα. Με τα sms; Είναι δυνατόν; Δεν ελέγχονται από κανέναν ποτέ. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι από κόσμο».

Μιλώντας σήμερα στον Σκάι, ο κ. Βαρουφάκης υπενθύμισε τη θετική στάση του κόμματός του από την αρχή της πανδημίας, αλλά και τις προτάσεις που έκανε προς την κυβέρνηση οι οποίες, όπως τόνισε, δεν εισακούστηκαν από την κυβέρνηση.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τα self tests, ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 σημείωσε ότι «η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς να δημιουργήσει αυτό το δίκτυο των σοβαρών τεστ που σας είπα, που δεν πρέπει να είναι self, πρέπει να είναι test από κρατικούς φορείς». Πρόσθεσε ότι «το κράτος αυτή τη στιγμή δεν έχει εμπιστοσύνη στους πολίτες και φαίνεται. Τους "πετάει" ένα self test για να πει ότι κάτι έκανε, τους βάζει να γράφουν sms το οποίο δεν παίζει κανένα ρόλο -είναι ένας ανόητος αυταρχισμός».

Οικονομία

Για την οικονομία, ο κ. Βαρουφάκης είπε: «Δεν βοηθάνε οι αναστολές. Όταν έχεις έναν μικρομεσαίο και δεν του κάνεις το "κούρεμα", σε μια χώρα που οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ιδιωτικού τομέα στο κράτος είναι πάνω από 100 δισ., αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία γενικευμένη πτώχευση. Μη σκέφτεστε το "κούρεμα" στον μικρομεσαίο ως ένα χάρισμα, σκεφτείτε το ως μία επένδυση για να μειωθεί ο αριθμός των λουκέτων. Τον πτωχευμένο δεν τον σώζεις με δάνεια. Το "κούρεμα" είναι ο μόνος ρεαλιστικός τρόπος να μειώσουμε τα λουκέτα.

Το θέμα είναι όταν θα έρθει η ανάκαμψη -εδώ ήρθε μετά τη μεγάλη πανούκλα στον Μεσαίωνα- να είναι όσο γίνεται πιο πολλοί άνθρωποι όρθιοι, να είναι όσο γίνεται λιγότεροι οι νέοι που θα έχουν φύγει στο εξωτερικό. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να ελαχιστοποιήσει το κόστος της μετάβασης στην περίοδο της ανάκαμψης. Αυτό σημαίνει "κουρέματα" ιδιωτικού χρέους».

Για το οικονομικό πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ

«Βλέπω μία μεγάλη αναντιστοιχία που μου θύμισε το πρόγραμμα "Θεσσαλονίκη" του Σεπτεμβρίου του 2014. Πάρα πολύ ωραίες προθέσεις, ωραία λόγια… Θέλεις να προστατέψεις την πρώτη κατοικία; Πώς το κάνεις όταν έχεις τον "Ηρακλή", το πλαίσιο αυτής της ημιαγοράς κόκκινων δανείων, τράπεζες να πουλάνε τα κόκκινα δάνεια στα ταμεία; Αν θέλεις να προστατέψεις την πρώτη κατοικία θα πρέπει να υποστηρίξεις -όπως το κάνει το ΜέΡΑ25- την κατάργηση του "Ηρακλή" και την αντικατάστασή του με κάτι άλλο. Ο κ. Τσίπρας θέλει και την πίτα ολάκερη και τον σκύλο χορτάτο».

Άνοιγμα εστίασης

Για το άνοιγμα της εστίασης ο κ. Βαρουφάκης είπε ότι θα βοηθούσε και προσέθεσε: «Όταν βλέπεις ότι έτσι κι αλλιώς ο κόσμος είναι έξω και το κράτος έχει χάσει τη δυνατότητα να τους πείσει να μείνουν μέσα, θα έχουμε συρράξεις και συγκρούσεις, το να ανοίξεις σε εξωτερικούς χώρους, ελεγχόμενα είναι μία λογική κίνηση αυτή τη στιγμή.

Η διαχείριση της πανδημίας (σ.σ. από την κυβέρνηση) είναι ένα φιάσκο. Εμείς στηρίξαμε την κυβέρνηση, δεν μας διακατέχει ένα αντιπολιτευτικό μένος. Η κυβέρνηση πορευόταν με βάρκα την ελπίδα και βλέπετε τώρα ότι είναι σπασμωδικά τα μέτρα».