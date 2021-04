Οργή της Milliyet μετά την πτήση του Πάιατ πάνω από την Ελλάδα και τα καλά λόγια για τη χώρα μας

Πτήση με μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ πραγματοποίησε το πρωί της Τρίτης ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ. Ο αμερικανός πρέσβης έδωσε το παρών στην Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών της πολυεθνικής άσκησης «Ηνίοχος 21» που διεξάγεται στη χώρα μας, με τη συμμετοχή ελληνικών και συμμαχικών αεροπορικών δυνάμεων. Μάλιστα ο κ. Πάιατ θέλησε να πετάξει με ένα μαχητικό αεροσκάφος, όπως και έκανε.

«Ευχαριστώ τις αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις που μου έδειξαν την εκπληκτική θέα στην Ελλάδα από το πιλοτήριο ενός F-16! Είμαστε υπερήφανοι για την Ελλάδα και τις 6 άλλες χώρες στην άσκηση Ηνίοχος 21, προβάλλοντας έτσι τη μοναδική γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και την αναπτυσσόμενη αμυντική μας συνεργασία που συνεχίζει να φτάνει σε νέα ύψη», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter, ενώ συνόδευσε την ανάρτηση με τις σχετικές φωτογραφίες.

Thank you to @HQUSAFEAFAF for showing me breathtaking views of Greece from the cockpit of an F-16! We proudly join Greece & 6 other countries for #INIOCHOS21 showcasing Greece's unique geostrategic position & our expanding defense partnership which continues to reach new heights. pic.twitter.com/Pt9YzJSsSC