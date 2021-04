Δένδιας: Συμφωνία με Σαουδική Αραβία για μετακίνηση μιας συστοιχίας Patriot – Τι είπε ο ΥΠΕΞ για τον «ΗΝΙΟΧΟ»

Με τη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Φάισαλ μπιν Φαρχάν, οι υπουργοί Νίκος Δένδιας και Νίκος Παναγιωτόπουλος ολοκλήρωσαν την κοινή τους επίσκεψη στο Ριάντ. «Η Ελλάδα και η Σαουδική Αραβία αναβαθμίζουν τη διπλωματική και αμυντική συνεργασία τους με στόχο την περιφερειακή σταθερότητα» τονίζει σε ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών.

Σε δήλωσή του μετά το πέρας των επαφών, ο Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε σημαντική την κοινή του επίσκεψη με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας στη Σαουδική Αραβία. «Καταρχήν, υπογράψαμε μια συμφωνία με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, κάτι το οποίο αποτελούσε επιδίωξη και των δύο πλευρών για μακρό χρόνο. Και υπογράψαμε και τη συμφωνία για τη μετακίνηση μιας συστοιχίας Πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία. Αυτό συνιστά για τη χώρα μας μια μεγάλη πρόοδο στη συνεργασία με τις χώρες του Κόλπου. Μια συνεισφορά μας στην ευρύτερη ασφάλεια των ενεργειακών πηγών της Δύσης. Η ελληνική εξωτερική πολιτική, η οποία έχει ως κύριο στόχο την προσύνδεση της χώρας με τις χώρες του Κόλπου, έκανε ένα ακόμα βήμα μπροστά» υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας μιλώντας για τη σημασία της επίσκεψης.

Ερωτηθείς για τη συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, δύο παραδοσιακών δυνάμεων του Κόλπου, στην άσκηση «ΗΝΙΟΧΟΣ 2021» και πόσο σημαντικό είναι για τις ισορροπίες δυνάμεων στην περιοχή, ο υπουργός Εξωτερικών απάντησε: «Δεν το βλέπουμε ως ζήτημα ισορροπίας δυνάμεων. Το βλέπουμε ως δημιουργία ενός μετώπου κατανόησης πάνω στη στέρεη βάση του Διεθνούς Δικαίου». Περαιτέρω, επισήμανε πως όλες οι χώρες της ευρύτερης περιοχής, ουδεμίας εξαιρουμένης, που συνυπογράφουν το Διεθνές Δίκαιο ως τρόπο συνεννόησης και ως τρόπο συμπεριφοράς, είναι καλοδεχούμενες σε αυτή την ευρύτερη κατανόηση που επιδιώκουμε, η οποία έχει απτά δείγματα επιτυχιών.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συναντήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα με τον Σαουδάραβα υπουργό Επικρατείας Αντέλ αλ Τζουμπέιρ. «Συζητήσαμε για τις άριστες ελληνο-σαουδαραβικές σχέσεις και τους διαρκώς ενισχυόμενους δεσμούς συνεργασίας, καθώς και για τις πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις» έγραψε μετά τη συνάντηση στον προσωπικό του λογαριασμό το Twitter ο Νίκος Δένδιας.

Η επίσκεψη των δύο υπουργών άρχισε με τη συνάντησή τους με τον γενικό γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου Ναγιέφ μπιν Φάλαχ αλ Χαζράφ. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι στενοί δεσμοί και η διαρκώς ενισχυόμενη συνεργασία της Ελλάδας με τις χώρες του Κόλπου, καθώς και οι πρόσφατες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter. Στη συνέχεια ο υπουργός Εξωτερικών και ο γγ του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τη θεσμοθέτηση διαβουλεύσεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

