Συνάντηση Δένδια-Πάιατ – Τι συζητήθηκε

Με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ συναντήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Κατά τη συνάντησή τους στο υπουργείο Εξωτερικών συζήτησαν θέματα διμερών σχέσεων Ελλάδας και ελληνοαμερικανικής στρατηγικής συνεργασίας, καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και την ενεργή συμβολή της Ελλάδας στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του Ν. Δένδια στο Twitter.

