Άδ. Γεωργιάδης: Εντός των ημερών ο οδικός χάρτης - Καταργούνται τα SMS - Τι θα γίνει με τις διαδημοτικές μετακινήσεις

Ο Οδικός χάρτης του ανοίγματος της Εστίασης είναι σχεδόν έτοιμος είπε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Αντ1 «Καλημέρα Ελλάδα» τονίζοντας ότι οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν μετά τη συνάντηση που θα έχει εντός των ημερών με τους λοιμωξιολόγους και τους θεσμικούς της εστίασης.

Στόχος του υπουργείου είπε ο κύριος Γεωργιάδης, είναι "να ανοίξει η Εστίαση με την επαναλειτουργία του Τουρισμού γιατί χωρίς το ένα δεν λειτουργεί το άλλο"

Όπως είπε η απόφαση του ανοίγματος, ελήφθη έτσι ώστε να έχουν οι επαγγελματίες τον απαραίτητο χρόνο να είναι έτοιμοι και να έχουν λύσει τα όποια προβλήματα μπορούν να παρουσιαστούν στο ξεκίνημα, μέχρι και τις 14 Μαΐου που θα ανοίξει και ο Τουρισμός.

«Είναι τεράστιο το ζήτημα για την Ελλάδα η αντιμετώπιση της Πανδημίας. Έιναι κρίσιμος κρίκος και για την οικονομία.» είπε

Επίδομα ΕΣΠΑ – Τροφοδοσία καταστημάτων

Όσον αφορά την δυσκολία των ιδιοκτητών να τροφοδοτήσουν την επιχείρηση τους, ο υπουργός είπε: «Εμείς δώσαμε ημερομηνία ανοίγματος, από κει και πέρα ο ιδιοκτήτης μπορεί ν΄ανοίξει όποτε είναι έτοιμος.»

«Μέχρι τις 10 Μαΐου θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα για την επιδότηση επανεκκίνησης. Και θα προσπαθήσουμε τα λεφτά να κατατεθούν εντός ολίγων ημερών - θα έχουν καταβληθεί τα χρήματα με βάση τον τζίρο»

Λειτουργία καταστημάτων – μέτρα

Ερωτηθείς ο κύριος Γεωργιάδης, για το πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα ανέφερε: Ότι θα κινηθούν πάνω σε δυο άξονες οι οποίοι θα ολοκληρωθούν μετά τη συνάντηση που θα έχει με λοιμωξιολόγους και θεσμικούς της εστίασης.»

Επίσης τόνισε ότι φέτος είναι πιο έμπειροι και πάνω κάτω τα μέτρα λειτουργίας θα είναι όπως τα περυσινά.

SMS για την Εστίαση - διαδημοτικές μετακινήσεις

Ο κύριος Γεωργιάδης τόνισε ότι ακόμα δεν έχει τεθεί ζήτημα sms για την Εστίαση και πολλά θα διευκρινιστούν τις επόμενες μέρες. Aλλά ο ίδιος θεωρεί λογικό πως δε θα χρειάζεται η αποστολή sms για να πάει κάποιος σε ένα μαγαζί, ενώ ανάλογη ήταν και η προσέγγιση του για τις διαδημοτικές μετακινήσεις για την εστίαση.

Το μόνο σίγουρο για την ώρα είναι ότι όταν ανοίξει η εστίαση σε εξωτερικούς χώρους, θα επιτραπούν και οι διαδημοτικές μετακινήσεις

Γεωργιάδης για εμβόλια και την αντιμετώπιση της πανδημίας

Ο Άδωνις Γεωργίαδης έκανε έκκληση στις μικρότερες ηλικιακές ομάδες - των 30 – 39 - να κλείσουν ραντεβού τη Μεγάλη Τρίτη για να εμβολιαστούν εντός δυο ημερών, γιατί όπως είπε ο υπουργός: «Πρέπει να εμβολιαστούμε γρηγορότερα για να ανοίξουν όσες ποιο πολλές επιχειρήσεις γίνεται,(κέντρα αισθητικής και εμπορικά κέντρα) να επιτραπούν οι γάμοι και άλλες δραστηριότητες

«Αν θέλουμε να αντιμετωπιστεί η πανδημία πρέπει να εμβολιαστεί ο πληθυσμός» είπε

Εργαζόμενοι και Self Test

Ο κύριος Γεωργιάδης στο ερώτημα των self Test είπε: ‘Όλοι οι εργαζόμενοι στην εστίαση θα πρέπει να κάνουν self test. Το ένα θα το δίνει το κράτος και το δεύτερο θα το πληρώνουν οι ίδιοι αν θέλουν να κάνουν περισσότερα τεστ. «Το self test είναι 5 ευρώ.. δεν είναι μεγάλο το κόσμος για λίγες βδομάδες.» είπε

Φροντιστήρια - Εμπορικά κέντρα - click in shop στη Θεσσαλονίκη

Είναι νωρίς να μιλάμε για φροντιστήρια. Στην περίπτωση περέπει να λειτουργήσουν με ειδικές συνθήκες και Self test.

Αποκάλυψε δε, ότι έχει προτείνει το άνοιγμα των κέντρων αισθητικής και των εμπορικών κέντρων, όπως επίσης και να επιτραπεί το click in shop στη Θεσσαλονίκη και η επιτροπή των ειδικών θα συζητήσει για το θέμα αυτό στη συνεδρίαση της επόμενης Παρασκευής.

«Στόχος μας είναι να επιτραπεί το click in shop στη Θεσσαλονίκη, αυτό μας καίει περισσότερο» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός