Μητσοτάκης στον Alpha: Αυτό που θα συμβεί στην οικονομία θα μοιάζει με τέλος πολέμου - Συνάντηση με τον Ερντογάν θα γίνει και δεν θα αργήσει

«Δυσάρεστο, αλλά απαραίτητο», χαρακτήρισε το Πάσχα στο σπίτι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha με τον Αντώνη Σρόιτερ, στον απόηχο του μηνύματός του για τον οδικό χάρτη χαλάρωσης των μέτρων. Ο πρωθυπουργός στην εφ όλης της ύλης συνέντευξή του απηύθυνε κάλεσμα να εμβολιαστούν οι νέοι λέγοντας πως το «καλύτερο εμβόλιο είναι το γρηγορότερο». Εκτίμησε πως η ανάκαμψη μετά την πανδημία θα είναι μεγάλη, λέγοντας πως «αυτό που θα συμβεί στην οικονομία θα μοιάζει με τέλος πολέμου». Σημείωσε δε πως κεντρική επιλογή της κυβέρνησης είναι η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Ως προς τα ελληνοτουρκικά τόνισε πως «θα γίνει συνάντηση με τον Ερντογάν», ενώ για το «μπρα ντε φερ» Δένδια – Τσαβούσογλου, τόνισε πως ο χειρισμός του ΥΠΕΞ ήταν εξαιρετικός. «Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε ήταν απαραίτητη η απόφαση για να μην υπάρξουν διαπεριφερειακές μετακινήσεις το Πάσχα, για να μην διασπαρεί ο κορωνοϊός σε περιοχές με πολύ λιγότερη επιδημιολογική επιβάρυνση. «Γι' αυτό και συνταχθήκαμε με τους ειδικούς» είπε. Πρόσθεσε ότι αντιλαμβάνεται ότι κάποιοι δυσαρεστήθηκαν αλλά για το λόγο αυτό το αντιστάθμισμα είναι το άνοιγμα της εστίασης στις 3 Μαΐου.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μειώνεται ο δείκτης θετικότητας, «ίσως το σημαντικότερο στατιστικό στοιχείο», επεσήμανε και υποστήριξε πως «χτίζουμε τοίχος ανοσίας». «Τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά, βοηθά και ο καιρός» είπε και πρόσθεσε πως η αγορά ανοίγει συντεταγμένα και κανόνες. «Είναι ένα στοίχημα υπευθυνότητας για όλους» σημείωσε. «Προτιμώ να βγει κάποιος να φάει σε εξωτερικό χώρο με όλα τα μέτρα ασφαλείας, παρά να συγκεντρωθεί σε ένα σπίτι και να βγάλει τη μάσκα του, ή να συγχρωτιστεί», ανέφερε ο πρωθυπουργός σχετικά με το άνοιγμα της εστίασης.

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτό είναι το επιδημιολογικά ορθό. Καλύτερα να είναι ο κόσμος οργανωμένα έξω, παρά να είναι ανεξέλεγκτα μέσα. (…) Η εμπειρία μας λέει ότι όταν ανοίγουμε οργανωμένα, ο κόσμος ανταποκρίνεται καλύτερα. Όλοι οι ειδικοί μας λένε να βγούμε έξω», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις αποφάσεις για άνοιγμα δραστηριοτήτων.

Για τις πλατείες

Για το συνωστισμό στις πλατείες, ο πρωθυπουργός τόνισε πως είναι η εξαίρεση, ενώ αναφέρθηκε και στον ξυλοδαρμό πολίτη στη Νέα Σμύρνη. «Είναι η εξαίρεση. Η συντριπτική πλειοψηφία συμμορφώνεται στα μέτρα. Είπαμε ότι δεν θα επιβάλουμε τη λογική της καταστολής. Και οι παρεμβάσεις στις πλατείες ήταν μετρημένες, χωρίς καταστολή. Στην περίπτωση της Νέας Σμύρνης, αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος, δεν έπρεπε να συμβεί. (…) Η εικόνα περί αστυνομικού κράτους είναι αστεία και συγκρούεται με την αντίληψη των πολιτών για την αστυνομία. Να δείξουμε υπευθυνότητα. Οι νέοι να ξοδέψουν την οργή τους και την ενέργειά τους σε ένα κίνημα υπέρ των εμβολιασμών. Ας κάνουμε λίγη υπομονή ακόμα, ανοίγει η εστίαση. Το επιχείρημα “δεν έχω που να πάω”, εκλείπει».

«Το καλύτερο εμβόλιο, είναι το γρήγορο εμβόλιο»

Σε αυτό το πλαίσιο σημείωσε πως «η επιχείρηση Ελευθερία είναι εξαιρετικά οργανωμένη, (…) είναι μεγάλη επιτυχία για τη χώρα. Μπορούμε να κάνουμε γρήγορα και αποτελεσματικά τα εμβόλια που έχουμε στη διάθεσή μας. Από το Μάιο και τον Ιούνιο θα έχουμε πολλά εμβόλια και δεν θα υπάρχει πρόβλημα». Επανέλαβε την έκκλησή του προς τους πολίτες για να εμβολιαστούν. «Και αν δεν θέλουν να το ακούσουν από εμένα, ας το ακούσουν από τους γιατρούς στις εντατικές. Είναι τραγωδία να μπορείς να αποφύγεις μια αρρώστια που μπορεί να σε σκοτώσει και να μην το κάνεις», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Ευχαρίστησε δημόσια τον Αρχιεπίσκοπο για την έκκλησή του για εμβολιασμό των πολιτών και εξέφρασε την αισιοδοξία πως θα αυξηθεί το ποσοστό των πολιτών που εμβολιάζεται. Επανέλαβε την πρότασή του για υποχρεωτικό εμβολιασμό κατηγοριών εργαζόμενων. Τόνισε πως θα ανοίξει η εν λόγω συζήτηση το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο ενώ χαρακτήρισε πιθανή την ανάγκη νέου κύκλου εμβολιασμών σε περίπτωση που ο κορωνοϊός γίνει ενδημικός.

Υποστήριξε πως ζήτησε από ειδική επιτροπή βιοηθικής, γνωμάτευση για το εάν πρέπει να καταστεί υποχρεωτικός ο εμβολιασμός των υγειονομικών. «Η συζήτηση θα ξεκινήσει το Φθινόπωρο και θα ολοκληρωθεί το Φθινόπωρο», υποστήριξε ο πρωθυπουργός.

«Κανείς εργοδότης δεν μπορεί να απολύσει εργαζόμενο γιατί αυτός θα επιλέξει να μην κάνει το εμβόλιο. Ελπίζω όμως πως οι νέοι θα πάνε για να εμβολιαστούν. Ο νέος θέλει να ξέρει ότι είναι ασφαλής και θέλει να ξέρουν και οι άλλοι ότι είναι ασφαλής», είπε ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος και στο πράσινο πιστοποιητικό. «Πιστεύω ότι και οι νέοι θα ανταποκριθούν και θα πάνε να εμβολιαστούν. Το καλύτερο εμβόλιο είναι το γρηγορότερο εμβόλιο».

Ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε πως τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά, στον απόηχο των πληροφοριών για θρομβώσεις μετά τους εμβολιασμούς με το σκεύασμα της AstraZeneca: «Το γεγονός ότι έχουμε τόσα εμβόλια ασφαλή και αποτελεσματικά σε ένα εξαιρετικά σύντομο διάστημα είναι θαύμα της επιστήμης. (…) Οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία δημιουργεί ερωτηματικά. Εμείς από την πρώτη στιγμή δεν σταματήσαμε τον εμβολιασμό για την AstraZeneca».

Για τα self tests

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε αναφερόμενος στα self tests και τις αντιδράσεις: «Οι αρνητές είναι ελάχιστοι. Όταν κάποιος κάνει τολμηρά βήματα και τα κάνει πρώτος, υπάρχει καχυποψία. Όταν πήραμε την απόφαση για τα self test πήραμε και εμείς ένα ρίσκο. Περνάει τη σκυτάλη της υπευθυνότητας στους πολίτες, όπως και τα εμβόλια. Και δούλεψε πολύ καλά. Θα προμηθευτούμε κεντρικά με απευθείας διαπραγμάτευση μεγάλο αριθμό self tests γιατί τα χρειαζόμαστε τώρα που η πανδημία είναι σε έξαρση».

«Βαθύτατος λαϊκισμός η συζήτηση για τα πρακτικά»

«Η κυβέρνηση συζητάει με την επιτροπή. Περιμένει τη γνώμη της. Η κυβέρνηση αποφασίζει, όχι οι ειδικοί. Υπήρχαν φορές που πήραμε αποφάσεις πιο συντηρητικές από την επιτροπή. Εννέα στις 10 φορές έχουμε συνταχθεί απόλυτα με τις προτάσεις των ειδικών. Η επιτροπή μας είπε όχι να ανοίξουν τα mall και εμείς δεν τα ανοίξαμε», τόνισε εν συνεχεία ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στα περί διαφωνιών κυβέρνηση και επιτροπής των ειδικών, ενώ απαντώντας στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για δημοσίευση των πρακτικών των συνεδριάσεων, υποστήριξε: «Βαθύτατος λαϊκισμός η συζήτηση για τα πρακτικά. Δεν πρέπει να κρεμιούνται στα μανταλάκια οι ειδικοί, πρέπει να μπορούν να εκφέρουν τη γνώμη τους».

Κλιμακώνοντας τα πυρά του κατά του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρωθυπουργός τόνισε πως «ό,τι και να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ θα πει το αντίθετο. Πριν από τρεις εβδομάδες έλεγε πως δεν πρέπει να ανοίξει η εστίαση, μετά είπαν πως θα πρέπει να ανοίξει η εστίαση και τώρα διαβάζω ανακοίνωση πως δεν είναι ευχαριστημένος με τον τρόπο που ανοίγει η εστίαση. Μόνο ο Νικος Φίλης ανέφερε ότι εμβολιάστηκε με AstraZeneca. Είναι εντυπωσιακό πως καταφέρνουν να λένε κάθε φορά το ακριβώς αντίθετο με αυτό που γίνεται. Καταλήγουν να μην τους ακούει κανείς».

Για την οικονομία

«Πρέπει να χτίσουμε τις βάσεις ώστε να υπάρξει ανάκαμψη για όλους», είπε ο πρωθυπουργός για την οικονομία και διαμήνυσε πως «κεντρική επιλογή μας είναι η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων». Εκτίμησε ο ίδιος πως «η ανάκαμψη θα είναι πολύ ρωμαλέα, ισχυρή, που θα έρθει μετά την πανδημία».

«Είμαι βέβαιος πως η ανάκαμψη θα είναι πολύ ισχυρή. Και η ανάκαμψη πρέπει να συνδέεται με επενδύσεις, εξωστρέφεια, με καινοτομία, με τον πράσινο μετασχηματισμό. Και αυτή τη στιγμή έχουμε στη διάθεσή μας και το Ταμείο Ανάκαμψης», υποστήριξε ο κ. Μητσοτάκης και σημείωσε πως αφενός η «αποσωλήνωση της οικονομίας [σ.σ. μέτρα στήριξης] θα γίνει σταδιακά και εκτίμησε εκ νέου πως η ανάκαμψη θα είναι πολύ ισχυρή, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό που θα συμβεί στην οικονομία θα μοιάζει με τέλος πολέμου».

Απαντώντας στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για διαγραφή κορωνο-χρεών, ο κ. Μητσοτάκης εξαπέλυσε εκ νέου πυρά κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Πρέπει να μας πει αυτός που την υπόσχεται ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Ένα κομμάτι της Επιστρεπτέας Προκαταβολής είναι μη επιστρεπτέο. Υπάρχει γενναία ρύθμιση οφειλών. (…) Τώρα αν με ρωτάτε για το δημόσιο χρέος. Το 2015 κάποιοι έγιναν κυβέρνηση με μια φαντασίωση, τη διαγραφή του δημοσίου χρέους. Τώρα φαντασιώνονται διαγραφή του ιδιωτικού χρέους. Το δημόσιο χρέος είναι βιώσιμο. Γιατί υπάρχει ένεση ρευστότητας από την ΕΚΤ και όλοι καταλαβαίνουν ότι με επιθετικές κρατικές δαπάνες μπορούμε να ενισχύσουμε την ανάκαμψη που θα βελτιώσει το λόγο χρέους προς ΑΕΠ. Ως προς τις οφειλές, το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ αφορά ενήμερους δανειολήπτες για να μην κοκκινίσουν τα δάνειά τους. Υπάρχει και ο Πτωχευτικός Κώδικας. Και βέβαια, όπως είχαμε το σχέδιο Μάρσαλ μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τώρα έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης».

Ο ίδιος εκτίμησε πως τα χρήματα που θα έρθουν στην Ελλάδα το 2021 θα είναι παραπάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναφερόμενος στο ελληνικό σχέδιο, υποστήριξε πως αυτό είναι ποιοτικό.

Για το μπρα ντε φερ Δένδια – Τσαβούσογλου

Στρέφοντας το βλέμμα του στα ελληνοτουρκικά και την επίσκεψη Δένδια στην Άγκυρα και το διπλωματικό μπρα ντε φερ με τον Τσαβούσογλου, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Ο χειρισμός του κ. Δένδια ήταν άψογος. Με στέκεστε στην αντιπαράθεση – ο κ. Τσαβούσογλου απάντησε στον κ. Δένδια. Ο κ. Δένδιας έβαλε τους κανόνες των συζητήσεων, δηλαδή το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της Θάλασσας. Και αυτά τέθηκαν με κομψότητα και συνοδεύτηκαν και με θετική ατζέντα. Τέτοιου είδους δημόσιες αντιπαραθέσεις μπορεί να είναι σπάνιες, αλλά είναι χρήσιμες. Δείχνουν ότι οι καλοί λογαριασμοί, κάνουν τους καλούς φίλους. Δεν ήταν πρόθεση κανενός να τσακωθεί. Η εντολή που είχα δώσει στον κ. Δένδια ήταν να μην αφήσει καμία πρόκληση αναπάντητη. Τα θέματα τέθηκαν με ειλικρίνεια και ευθύτητα. (…) Είναι επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής ότι τα ελληνοτουρκικά, έγιναν ευρωτουρκικά. Οι διερευνητικές υπάρχουν, το πλαίσιο υπάρχει και οι συζητήσεις συνεχίζονται».

«Είναι ξεκάθαρες οι διαφορές μας, είναι ξεκάθαρο και που μπορούμε να βρούμε σημεία επαφής», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε: «Η επιθυμία μου είναι να βρούμε ένα Modus Vivendi με την Τουρκία. (…) Τα πράγματα για τα εθνικά θέματα είναι συνολικά καλύτερα». Μάλιστα, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως «συνάντηση με τον Ερντογάν θα γίνει και δεν θα αργήσει».

«Δεν πιστεύω ότι η συνάντηση αυτή θα αργήσει ιδιαίτερα. Και όπως σας έχω πει και σε προηγούμενη συνέντευξή μου, δεν θα έπρεπε να είναι είδηση μία συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον τούρκο Πρόεδρο. Θα είναι είδηση προφανώς, τώρα, γιατί θα έχει μεσολαβήσει μια περίοδος μεγάλης έντασης. Δεν θα έπρεπε να είναι είδηση. Αλλά το γεγονός ότι η Ελλάδα με αυτοπεποίθηση προβάλλει τις θέσεις της, βάζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να επιλυθούν τα προβλήματα. Λέει ξεκάθαρα ότι αυτό είναι το μόνο πλαίσιο. Διότι εάν δεν συμφωνήσουμε ότι σεβόμαστε στην πράξη το Διεθνές Δίκαιο πώς θα λύσουμε τις διαφορές μας; Αποδεικνύει έμπρακτα ότι με γνώμονα το Διεθνές Δίκτυο μπορεί να λύσει άλλες διαφορές όπως, παραδείγματος χάρη, η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με την Ιταλία ή ακόμα πιο δύσκολα με την Αίγυπτο. Η προσφυγή με συνεννόηση με την Αλβανία στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για να οριοθετήσουμε από κοινού την Αποκλειστική Οικονομική μας Ζώνη, αφού δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η Ελλάδα είναι πάντα με την πλευρά της διεθνούς νομιμότητας, είναι μία δύναμη ειρήνης και σταθερότητας. Είναι μία χώρα, όμως, η οποία δεν έχει καμία δυσκολία να προσδιορίσει με απόλυτη σαφήνεια ποια είναι τα όρια τα οποία οποιαδήποτε άλλη χώρα δεν μπορεί να ξεπεράσει», είπε χαρακτηριστικά.

